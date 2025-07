To nie są już w pełni zdrowe warunki do funkcjonowania . Wprawdzie znakiem rozpoznawczym Wimbledonu jest przepiękna, bujna roślinność, która pokrywa elewacje tych najbardziej reprezentacyjnych kortów, a wokół roi się od najpiękniejszych kwiatów, które wylewają się z donic. Jednak wszystkie szerokie arterie, a także te wąskie uliczki, prowadzące jak w labiryncie do każdego z najdalej położonych miejsc tego potężnego kompleksu w południowo-zachodniej części Londynu, pokryte są asfaltem lub kostką .

I przy tak pełnym słońcu, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszych dniach turnieju, a skwar wrócił wczoraj i ma pozostać do końca turnieju, tworzy się mikroklimat nie do wytrzymania. Każdy gdzieś musi dotrzeć, ale zaraz potem zwłaszcza starsi szukają, choć skrawka cienia, by przynajmniej na chwilę dać ochłodę głowie i ciału.