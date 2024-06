Do niespodziewanych scen doszło podczas sobotniego koncertu Dawida Podsiadło we Wrocławiu. Muzyk nagle przerwał show, aby poinformować kibiców o bardzo ważnym dla całego kraju wydarzeniu. 31-latek przekazał, że na kilka godzin przed rozpoczęciem jego koncertu w Paryżu swoje piąte wielkoszlemowe trofeum zdobyła liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek. W dalszej części wypowiedzi artysta zwrócił się już bezpośrednio do sportsmenki.