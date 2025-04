Już w sobotę Iga Świątek wyjdzie na kort centralny w Stuttgarcie, by stoczyć bój z Jeleną Ostapenko o awans do półfinału. Dotychczasowe statystyki pomiędzy obiema tenisistkami wskazywałyby, że Polka nie ma w starciu z Łotyszką żadnych szans, ale przy klasie naszej gwiazdy każda zła passa może się w jednej chwili skończyć. Tymczasem Iga udzieliła dłuższego wywiadu stacji Canal+ Sport, w którym była pytana m.in. o to, czy jest szczęśliwa. Do zaskakującej wymiany zdań doszło w samej końcówce.