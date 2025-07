Samsonowa po meczu "pogroziła" Świątek. Rosjanka wprost pod adresem Polki

- Jeśli popatrzeć na to wszystko, co wydarzyło się przez te tygodnie, to jest to niewiarygodne. Oczywiście, to szaleństwo, gdzie doszła i rzecz niewiarygodna. Natomiast teraz muszę zrozumieć, co mogę zrobić, by jeszcze się poprawić. Więc teraz nie jest łatwo mówić o tym dobrym, ale oczywiście jest wiele dobrych rzeczy do wyciągnięcia - stwierdziła Rosjanka.