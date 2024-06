Sabalenka zwróciła się do Świątek. Co za odpowiedź Polki, nie zawahała się

- Kocham tu grać, to miejsce jest dla mnie jak dom, co roku nie mogę się doczekać, żeby tu wrócić. Dziękuje kibicom, byłam już poza turniejem, a wy zawsze mnie wspieraliście - powiedziała zaraz po finale Rolanda Garrosa rozemocjonowana Iga Świątek.

Polce podczas przemowy po kolejnym wielkim triumfie, tym razem nad Jasmine Paolini trudno było utrzymać nerwy na wodzy. Emocje brały górę, a głos łamał jej się raz za razem. Gdy na paryskich kortach wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego popłynęły łzy . A przecież było to jej trzeci triumf we French Open z rzędu, a czwarty w karierze. Najlepiej pokazuje to, jak skromną i wciąż głodną sukcesów jest młoda Polka, która od lat utrzymuje się na absolutnym szczycie.

Dzięki kolejnemu wielkoszlemowemu tytułowi do kolekcji przewaga Igi Świątek nad rywalkami w rankingu WTA wzrośnie do niebotycznych rozmiarów. Z paryskiego turnieju "stratna" wróciła za to Sabalenka. Białorusinka odpadła nieoczkiwanie już w ćwirerćfinale. Lepiej poradziła sobie goniąca ją Coco Gauff. Amerykanka odpadła z rozgrywek po półfinałowym starciu z Igą, ale mimo to dołożyła do rankingu dużo więcej punktów od "Saby". Tym sposobem w najnowszym zestawieniu po raz pierwszy wyprzedzi ją i wskoczy na pozycję wiceliderki.