Po rywalizacji w Madrycie przyszedł czas na zmagania w innej europejskiej stolicy, czyli w Rzymie. Oczy kibiców skierowane są oczywiście na największe nazwiska na tenisowej scenie, z Aryną Sabalenką i Igą Świątek na czele. Białorusinka to wciąż liderka rankingu WTA, a Polka już trzykrotnie wygrywała rywalizację na rzymskiej kortach.

Obie zawodniczki stały się bohaterkami konferencji prasowej z udziałem Aryny Sabalenki, kiedy ta zaczęła odpowiadać na pytanie dziennikarza, po czym zobaczyła przed sobą idącą Polkę. Natychmiast przestała odpowiadać na zadane pytanie i wypaliła w stonę naszej najlepszej tenisistki z szerokim uśmiechem.

Złożone pytanie jednego z dziennikarzy do Sabalenki odnosiło się do jej wcześniejszego spotkania. Liderka rankingu została poproszona o wskazanie, co sprawiło jej problemy - czy był to wysoki poziom meczu, czy może nie zapanowała nad swoimi emocjami. - O, wow. To jest bardzo interesujące pytanie... Myślę, że może poziom jest wysoki - rozpoczęła Sabalenka i w tym momencie ucięła odpowiedź, widząc nadchodzącą Światek.

- Chodź! (śmiech) Czy chcesz mi pomóc, aby odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie? - wypaliła w kierunku Raszynianki Białorusinka. - A, chcesz odpowiedzieć na kolejne... Ok - dodała słysząc odpowiedź Świątek, po czym się roześmiała.

Zarówno Iga Światek, jak i Aryna Sabalenka rywalizację w turnieju WTA w Rzymie rozpoczną od drugiej rundy. Rywalką liderki światowego rankingu będzie Barbora Krejcikova, która w poprzedniej rundzie pokonała Elsę Jacquemot 6:2, 6:4.

Iga Świątek z kolei czeka jeszcze na nazwisko swojej pierwszej rywalki na włoskich kortach. Z Raszynianką zmierzy się lepsza z pary Caty McNally - Daria Kasatkina. Relacje tekstowe ze wszystkich spotkań Igi Świątek w Rzymie dostępne będą na portalu sport.interia.pl.

