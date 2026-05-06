Sabalenka zobaczyła Świątek i wybuchnęła śmiechem. "Chcesz mi pomóc?"
Aryna Sabalenka i Iga Świątek to dwie wielkie rywalki, a ich rywalizacja nie tylko na korcie, ale również w rankingu WTA elektryzuje od dawna. Do ciekawych scen z udziałem Białorusinki i Polki doszło podczas konferencji Sabalenki. Kiedy tylko zobaczyła Polkę na sali, od razu przestała odpowiadać na pytanie dziennikarza i wypaliła w stronę nadchodzącej Polki.
Po rywalizacji w Madrycie przyszedł czas na zmagania w innej europejskiej stolicy, czyli w Rzymie. Oczy kibiców skierowane są oczywiście na największe nazwiska na tenisowej scenie, z Aryną Sabalenką i Igą Świątek na czele. Białorusinka to wciąż liderka rankingu WTA, a Polka już trzykrotnie wygrywała rywalizację na rzymskiej kortach.
Złożone pytanie jednego z dziennikarzy do Sabalenki odnosiło się do jej wcześniejszego spotkania. Liderka rankingu została poproszona o wskazanie, co sprawiło jej problemy - czy był to wysoki poziom meczu, czy może nie zapanowała nad swoimi emocjami. - O, wow. To jest bardzo interesujące pytanie... Myślę, że może poziom jest wysoki - rozpoczęła Sabalenka i w tym momencie ucięła odpowiedź, widząc nadchodzącą Światek.
- Chodź! (śmiech) Czy chcesz mi pomóc, aby odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie? - wypaliła w kierunku Raszynianki Białorusinka. - A, chcesz odpowiedzieć na kolejne... Ok - dodała słysząc odpowiedź Świątek, po czym się roześmiała.
Zarówno Iga Światek, jak i Aryna Sabalenka rywalizację w turnieju WTA w Rzymie rozpoczną od drugiej rundy. Rywalką liderki światowego rankingu będzie Barbora Krejcikova, która w poprzedniej rundzie pokonała Elsę Jacquemot 6:2, 6:4.
Iga Świątek z kolei czeka jeszcze na nazwisko swojej pierwszej rywalki na włoskich kortach. Z Raszynianką zmierzy się lepsza z pary Caty McNally - Daria Kasatkina.