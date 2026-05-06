Sabalenka zobaczyła Świątek i wybuchnęła śmiechem. "Chcesz mi pomóc?"

Łukasz Olszewski

Aryna Sabalenka i Iga Świątek to dwie wielkie rywalki, a ich rywalizacja nie tylko na korcie, ale również w rankingu WTA elektryzuje od dawna. Do ciekawych scen z udziałem Białorusinki i Polki doszło podczas konferencji Sabalenki. Kiedy tylko zobaczyła Polkę na sali, od razu przestała odpowiadać na pytanie dziennikarza i wypaliła w stronę nadchodzącej Polki.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Aryna Sabalenka i Iga Świątek

Po rywalizacji w Madrycie przyszedł czas na zmagania w innej europejskiej stolicy, czyli w Rzymie. Oczy kibiców skierowane są oczywiście na największe nazwiska na tenisowej scenie, z Aryną Sabalenką i Igą Świątek na czele. Białorusinka to wciąż liderka rankingu WTA, a Polka już trzykrotnie wygrywała rywalizację na rzymskiej kortach.

Obie zawodniczki stały się bohaterkami konferencji prasowej z udziałem Aryny Sabalenki, kiedy ta zaczęła odpowiadać na pytanie dziennikarza, po czym zobaczyła przed sobą idącą Polkę. Natychmiast przestała odpowiadać na zadane pytanie i wypaliła w stonę naszej najlepszej tenisistki z szerokim uśmiechem.

Złożone pytanie jednego z dziennikarzy do Sabalenki odnosiło się do jej wcześniejszego spotkania. Liderka rankingu została poproszona o wskazanie, co sprawiło jej problemy - czy był to wysoki poziom meczu, czy może nie zapanowała nad swoimi emocjami. - O, wow. To jest bardzo interesujące pytanie... Myślę, że może poziom jest wysoki - rozpoczęła Sabalenka i w tym momencie ucięła odpowiedź, widząc nadchodzącą Światek.

- Chodź! (śmiech) Czy chcesz mi pomóc, aby odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie? - wypaliła w kierunku Raszynianki Białorusinka. - A, chcesz odpowiedzieć na kolejne... Ok - dodała słysząc odpowiedź Świątek, po czym się roześmiała.

Zarówno Iga Światek, jak i Aryna Sabalenka rywalizację w turnieju WTA w Rzymie rozpoczną od drugiej rundy. Rywalką liderki światowego rankingu będzie Barbora Krejcikova, która w poprzedniej rundzie pokonała Elsę Jacquemot 6:2, 6:4.

Iga Świątek z kolei czeka jeszcze na nazwisko swojej pierwszej rywalki na włoskich kortach. Z Raszynianką zmierzy się lepsza z pary Caty McNally - Daria Kasatkina. Relacje tekstowe ze wszystkich spotkań Igi Świątek w Rzymie dostępne będą na portalu sport.interia.pl.

Dwie zawodniczki tenisowe z rakietami w dłoniach świętujące sukces na korcie, wyrażające emocje i radość poprzez głośne okrzyki i energiczne gesty.
Aryna Sabalenka wprost na temat rywalizacji z Igą Świątek
Komunikat WTA zaskoczył Igę Świątek i Arynę Sabalenkę
Komunikat WTA zaskoczył Igę Świątek i Arynę Sabalenkę
Tenis. Na zdjęciu dwie czołowe tenisistki rankingu WTA - Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka
Tenis. Na zdjęciu dwie czołowe tenisistki rankingu WTA - Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka
