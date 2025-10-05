Sabalenka znów lepsza od Świątek. Niespodziewany ranking

Już w poniedziałek 6 października rozpocznie się turniej rangi WTA 1000 w Wuhan, w którym debiutować będzie Iga Świątek. Polka nie będzie miała łatwego zadania - po kilkutygodniowej nieobecności do rywalizacji powraca liderka światowego rankingu kobiecego tenisa Aryna Sabalenka. Białorusinka będzie starać się o utrzymanie prowadzenia w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Tymczasem w mediach opublikowano kolejny ranking, w którym pochodząca z Mińska gwiazda wyprzedza Igę Świątek.

Iga Świątek za plecami Aryny Sabalenki. Nie mogło być inaczej

Portal "Tennis365.com" opublikował własny, subiektywny ranking najlepszych tenisistek świata. Autorem zestawienia jest dziennikarz Kevin Palmer, który zaznaczył, że oficjalne notowania WTA - oparte na systemie punktowym z ostatnich 52 tygodni - nie zawsze oddają rzeczywistą dyspozycję zawodniczek. Palmer podkreślił, że jego lista ma charakter autorskiej oceny, a nie matematycznego wyliczenia, dlatego różni się w kilku miejscach od oficjalnego rankingu.

Na pierwszym miejscu, podobnie jak w klasyfikacji WTA, znalazła się Aryna Sabalenka. Reprezentantka Białorusi utrzymuje się w czołówce dzięki stabilnej formie i świetnym wynikom w turniejach wielkoszlemowych. Drugie miejsce przypadło Idze Świątek, która w oficjalnym zestawieniu również plasuje się tuż za Sabalenką. Palmer nie ukrywał jednak, że sezon liderki polskiego tenisa trudno uznać za przewidywalny.

"To był dziwny rok dla Polki, która zaliczyła porażki na swoich ulubionych kortach ziemnych, a następnie niespodziewanie wygrała Wimbledon. Kolejna zaskakująca porażka z Emmą Navarro w Pekinie oznacza, że będzie chciała zabłysnąć w Wuhan" - napisał dziennikarz Tennis365.

Za plecami Świątek doszło już do wyraźniejszych przetasowań. Na trzecie miejsce Palmer przesunął Amandę Anisimovą, choć w rzeczywistości Amerykanka zajmuje pozycję czwartą. Coco Gauff, oficjalnie numer trzy na świecie, w autorskim zestawieniu znalazła się dopiero na czwartej lokacie. Na piątym miejscu sklasyfikowana została kolejna Amerykanka - Jessica Pegula.

