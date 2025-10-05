Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka znów lepsza od Świątek. Niespodziewany ranking

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek i Aryna Sabalenka z nadchodzących dniach walczyć będą o tytuł triumfatorki turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem zmagań jeden z tenisowym portali stworzył subiektywny ranking najlepszych tenisistek świata. Polka uplasowała się w nim tuż za Białorusinką.

Iga Świątek, Aryna Sabalenka
Iga Świątek, Aryna SabalenkaLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / WANG Zhao / AFPAFP

Już w poniedziałek 6 października rozpocznie się turniej rangi WTA 1000 w Wuhan, w którym debiutować będzie Iga Świątek. Polka nie będzie miała łatwego zadania - po kilkutygodniowej nieobecności do rywalizacji powraca liderka światowego rankingu kobiecego tenisa Aryna Sabalenka. Białorusinka będzie starać się o utrzymanie prowadzenia w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Tymczasem w mediach opublikowano kolejny ranking, w którym pochodząca z Mińska gwiazda wyprzedza Igę Świątek.

Taylor Fritz - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Iga Świątek za plecami Aryny Sabalenki. Nie mogło być inaczej

Portal "Tennis365.com" opublikował własny, subiektywny ranking najlepszych tenisistek świata. Autorem zestawienia jest dziennikarz Kevin Palmer, który zaznaczył, że oficjalne notowania WTA - oparte na systemie punktowym z ostatnich 52 tygodni - nie zawsze oddają rzeczywistą dyspozycję zawodniczek. Palmer podkreślił, że jego lista ma charakter autorskiej oceny, a nie matematycznego wyliczenia, dlatego różni się w kilku miejscach od oficjalnego rankingu.

Na pierwszym miejscu, podobnie jak w klasyfikacji WTA, znalazła się Aryna Sabalenka. Reprezentantka Białorusi utrzymuje się w czołówce dzięki stabilnej formie i świetnym wynikom w turniejach wielkoszlemowych. Drugie miejsce przypadło Idze Świątek, która w oficjalnym zestawieniu również plasuje się tuż za Sabalenką. Palmer nie ukrywał jednak, że sezon liderki polskiego tenisa trudno uznać za przewidywalny.

"To był dziwny rok dla Polki, która zaliczyła porażki na swoich ulubionych kortach ziemnych, a następnie niespodziewanie wygrała Wimbledon. Kolejna zaskakująca porażka z Emmą Navarro w Pekinie oznacza, że będzie chciała zabłysnąć w Wuhan" - napisał dziennikarz Tennis365.

Za plecami Świątek doszło już do wyraźniejszych przetasowań. Na trzecie miejsce Palmer przesunął Amandę Anisimovą, choć w rzeczywistości Amerykanka zajmuje pozycję czwartą. Coco Gauff, oficjalnie numer trzy na świecie, w autorskim zestawieniu znalazła się dopiero na czwartej lokacie. Na piątym miejscu sklasyfikowana została kolejna Amerykanka - Jessica Pegula.

Zobacz również:

Katarzyna Kawa rywalizowała o deblowy tytuł na turnieju WTA 125 w Suzhou
Tenis

Polski mecz o tytuł WTA w Chinach. 73 minuty walki o trofeum. Nie było żadnych wątpliwości

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
    Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
    Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
    Kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wyraźnie skoncentrowana, nosi kilka delikatnych naszyjników, jej włosy są upięte, tło rozmyte.
    Aryna SabalenkaCHARLY TRIBALLEAU AFP
    Dwie zawodniczki tenisowe stojące obok siebie przy siatce, obie ubrane w sportowe stroje i trzymające rakiety, w tle widoczne elementy kortu i sprzęt medialny.
    Iga Świątek i Aryna SabalenkaAlfredo Falcone/LaPresse/ShutterEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja