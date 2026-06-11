Aryna Sabalenka i Iga Świątek to jedne z największych gwiazd kobiecego tenisa, jednak nie jest wcale tajemnicą, że są to zawodniczki kompletnie różne. Białorusinka jest ekstrawertyczką, kocha blask fleszy i luksusowy styl życia, a nowinkami z życia prywatnego chwali się chętnie w mediach społecznościowych. Polka natomiast należy raczej do introwertyków, stawia na prywatność i skupia się w pełni na sporcie, raczej nie myśląc o medialnej otoczce.

Jeszcze do niedawna relacje Sabalenki i Świątek były raczej formalne. Dopiero pod koniec 2024 roku obie zawodniczki zaczęły częściej razem trenować, nagrywać materiały dla mediów społecznościowych i publicznie mówić o sobie cieplej. Sama Sabalenka w jednym w wywiadów przyznała, że po poznaniu Polki lepiej zmieniła o niej zdanie. "Muszę przyznać, że jest naprawdę miłą osobą. Dobrze było lepiej się z nią poznać" - wyznała.

W ubiegłym roku podczas turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie Sabalenka podzieliła się ciekawą anegdotą związaną z Igą Świątek. Opowiedziała o sytuacji, która miała miejsce w szatni, którą Białorusinka dzieliła właśnie z Polką. "Nie jestem jak Iga, wiecie dlaczego? Pewnego dnia byłam w szatni i było tak, że miałam jedną parę butów, a drugą zapomniałam. Zajrzałam do jej szafki i było tam osiem czy dziewięć par butów. Pomyślałam wtedy: tak, ktoś tu jest prawdziwą profesjonalistką, a ktoś jest po prostu mną" - przyznała w rozbawieniem.

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Iga Świątek i Aryna Sabalenka dominują w kobiecym tenisie

Iga Świątek i Aryna Sabalenka od lat utrzymują się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Jako pierwsza numerem jeden na świecie została Polka. Po kilkunastu miesiącach panowania we wrześniu 2023 roku spadła jednak z fotela liderki, a jej miejsce zajęła zawodniczka z Mińska. 28-latka pierwszą pozycją w rankingu nie nacieszyła się jednak długo - w listopadzie 2023 roku Świątek wróciła na szczyt i kontynuowała swoją znakomitą passę.

Tytuł "pierwszej rakiety świata" Świątek straciła na dobre w październiku 2024 roku, a wówczas liderką rankingu WTA ponownie została Sabalenka. Białorusinka do dnia dzisiejszego pozostaje główną promotorką kobiecego tenisa i na ten moment niewiele wskazuje na to, aby miała wkrótce oddać prowadzenie w tym zestawieniu.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter East News

Aryna Sabalenka William West AFP

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News





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