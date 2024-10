Sabalenka zagraża Idze Świątek. A WTA ogłasza. Fatalny werdykt dla Polki

Aryna Sabalenka przeżywa obecnie kapitalny czas na światowych kortach. Białoruska tenisistka wygrała w sierpniu prestiżowy turniej w Cincinnati, później triumfowała w wielkoszlemowym US Open, a obecnie błyszczy w Pekinie, gdzie dotarła już do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 1000.

Tenis. Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Czeka nas zacięta walka. Kibice zdecydowali

Po zmierzeniu się z wieloma innymi rzeczami, uświadamiasz sobie, że to tylko sport. Jeśli nie wygrasz tego meczu, co się stanie? Nikt nie umrze. Ty też przez to nie umrzesz. Jest okej. Pojedziesz później na kolejny turniej i dasz z siebie wszystko

Na portalu WTA utworzona została także ankieta, w której fani zostali zapytani o to, która zawodniczka zakończy sezon jako pierwsza rakieta świata. Niestety, werdykt jest na ten moment fatalny dla Igi Świątek. Aż 47 procent ankietowanych uważa, że będzie to Aryna Sabalenka, która wykorzysta swój dobry moment. 39 procent stawia na Igę Świątek, natomiast reszta kibiców orzekła, że to kwestia trudna do przewidzenia.