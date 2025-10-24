Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka zaatakowana przed WTA Finals, Świątek w centrum uwagi. "Denerwuje mnie"

Aryna Sabalenka i Iga Świątek mogą już szykować się do WTA Finals, który to turniej rozpocznie się na początku listopada w Rijadzie. W piątek ósemkę uczestniczek dopełniła Jelena Rybakina. Niedługo przed rozpoczęciem rywalizacji na prestiżowym turnieju na Sabalenkę spadł nieoczekiwany cios. W centrum uwagi znalazła się natomiast Iga Świątek.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekADEK BERRY / AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLAFP

Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova i wreszcie Jelena Rybakina - to pełen skład tegorocznego WTA Finals. Najpóźniej dołączyła do niego Kazaszka, która wywalczyła wyjazd na prestiżową imprezę za sprawą zwycięstwa nad Victorią Mboko w Tokio WTA.

Naturalnie jako główną faworytkę do triumfu w Rijadzie wskazuje się aktualną liderkę rankingu WTA - Arynę Sabalenkę. Niedługo przed przystąpieniem do zmagań w Arabii Saudyjskiej spadł na nią jednak nieoczekiwany cios. Białorusinkę skrytykował ojciec Caroline Wozniacki - Piotr Woźniacki. 

    Sabalenka w ogniu krytyki. Piotr Wozniacki "wybiera" Igę Świątek

    Udzielił on obszernego wywiadu redakcji "Przegląd Sportowy Onet" w którym jednym z wątków było porównanie Sabalenki i Igi Świątek. Ojciec byłej liderki rankingu WTA nie ukrywał, że dostrzega spore różnice pomiędzy dwiema wybitnymi tenisistkami. Zachowanie Białorusinki go jednak denerwuje. 

    - Widać wyraźnie, że to dwie różne osobowości i dwa różne światy. Sabalenka pokazuje więcej luzu - zdjęcia w bikini, egzotyczne miejsca, dużo emocji, pokazuje swojego partnera, jest bardziej ekspresyjna. Iga natomiast prezentuje się bardziej jako sportowiec z krwi i kości - skupiona, zdystansowana, skoncentrowana wyłącznie na tenisie. Kiedy mówi, że wraca do siebie, to naprawdę ma na myśli trening i pracę. Nie robi wokół siebie wielkiego show, bo sama już jest tym światem, o którym inni piszą - zaczął, zapytany o to, której z tenisistek osobowość bardziej mu odpowiada.

    Na korcie też są bardzo różne. Iga - moim zdaniem - jest lepszym wzorem do naśladowania. Pokazuje walkę, emocje, zaciśniętą pięść, krzyk radości po wygranym punkcie. Widać w niej charakter i determinację. Sabalenka natomiast - powiem szczerze - denerwuje mnie trochę tym swoim głośnym stylem gry, tym "wyciem" przy każdym uderzeniu. To taka szkoła, którą kiedyś wprowadziła Maria Szarapowa, a potem inne zawodniczki to przejęły. Nie jest to eleganckie, choć oczywiście regulamin tego nie zabrania.
    wypalił Piotr Woźniacki

    "Okrzyki" Sabalenki na korcie wielokrotnie w przeszłości były obiektem krytyki, lecz również żartów, których nie unikała także sama Białorusinka. Humorystycznie nawiązywał do tego m.in. Novak Djoković, który na korcie, grając z nią w parze, parodiował liderkę rankingu WTA.

    Zawodniczka tenisowa ubrana w czarny strój sportowy wyrzuca rakietę w powietrze, na jej twarzy widoczna jest emocja. W tle widać elektroniczną tablicę z napisami po chińsku.
    Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
    Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju stoi na korcie z rakietą w ręku, w tle widoczne są jasne, neonowe dekoracje przypominające tradycyjną architekturę azjatycką oraz elektroniczna tablica.
    Iga ŚwiątekIMAGO/Hu YuanjiaNewspix.pl
    Troje elegancko ubranych osób pozuje razem na tle regału z książkami, wszyscy uśmiechnięci i patrzący w stronę aparatu.
    Caroline Wozniacki wraz z ojcem Piotrem (z prawej)Mads Claus RasmussenAFP

