Turniej WTA 1000 w Cincinnati należał do Aryny Sabalenki . Białorusinka po ograniu w półfinale 6:3, 6:3 liderki światowego rankingu Igi Świątek poszła za ciosem i bez straty seta sięgnęła po tytuł. W wielkim finale pokonała 6:3, 7:5 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - Jessicę Pegulę , udowadniając tym samym, że wraca do najwyższej dyspozycji.

Aryna Sabalenka wróciła także na fotel wiceliderki rankingu WTA, zajmując pozycję tuż za naszą tenisistką. A przy tym otwarcie deklaruje, odgrażając się rywalkom , że już niebawem podczas US Open być może będzie w stanie grać lepiej, niż kiedykolwiek.

Z każdym meczem, który gram, czuję się coraz lepiej i lepiej. Mam nadzieję, że na US Open będę mogła dalej podnosić poziom i mogę osiągnąć nawet wyższy poziom, niż kiedyś

Tenis. Iga Świątek i Aryna Sabalenka - niezwykły wyczyn obu tenisistek

Choć to Aryna Sabalenka może po turnieju w Cincinnati wstawić kolejny skalp do swojej gabloty, Iga Świątek nie załamuje rąk.

Praca nad sobą, dla samej siebie, nad swoimi celami właściwie nigdy się nie kończy. Czasami przyjdą zwątpienia, czasami jakiś regres, ale w swoim tempie idę dalej. To był dobry tydzień w Cincinnati

A tymczasem profil "The Tennis Letter" ogłosił wyjątkową wiadomość w sprawie obu tenisistek. Jak wyliczono, Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka to jedyne dwie tenisistki, które od początku 2020 roku zdołały wywalczyć 10 lub więcej tytułów. A już niebawem powalczą o kolejny i to nie byle jaki.