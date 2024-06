Sabalenka z kluczową wiadomością dla Świątek. W sieci zawrzało, kibice bezlitośni

- To za dużo, jeśli chodzi o terminarz. Podjąłem decyzję, aby zadbać o swoje zdrowie . To byłoby za dużo zmian nawierzchni. Przy tak restrykcyjnych zasadach WTA, musiałam coś poświęcić. Niestety, padło na igrzyska - zadeklarowała Białorusinka.

Sabalenka zrezygnowała z udziału w igrzyskach. W sieci burza

"Jeśli to nie jest polityczna demonstracja, to nie wiem, co to jest", "Dobrze, nie potrzebujemy więcej popleczników Putina i Łukaszenki", "Szok, że w ogóle była dopuszczona do igrzysk" - brzmiało tylko kilka z komentarzy w mediach.