Sabalenka wycofała się z igrzysk, a tu taka odpowiedź Świątek. "Wbiła szpilkę" w Białorusinkę

- W ciągu ostatnich kilku tygodni i przeprowadziłem dłuższe rozmowy z Emmą, z których jasno wynikało, ile znaczy dla niej bycie częścią brytyjskiej drużyny na igrzyskach olimpijskich. Myślę, że jednak czuła, iż to lato nie jest dla niej odpowiednim momentem. Mam nadzieję, że ma przed sobą jeszcze wiele igrzysk olimpijskich. Czuję się dobrze z decyzją, którą podjęła - stwierdził Iain Bates, szef olimpijskiej drużyny tenisowej Wielkiej Brytanii, cytowany przez BBC.

Od Raducanu się zaczęło. Sabalenka i Jabeur także zrezygnowały z igrzysk

Jak się okazało, Raducanu zapoczątkowała jedynie falę rezygnacji z igrzysk w Paryżu. Na taki sam ruch zdecydowały się Aryna Sabalenka i Ons Jabeur . Tym samym Idze Świątek ubyły dwie bardzo groźne rywalki w walce o olimpijskie złoto. 23-latka do Paryża jedzie jako murowana faworytka i postara się o pierwszy w historii polski w tej dyscyplinie krążek.

To za dużo, jeśli chodzi o terminarz. Podjęłam decyzję, aby zadbać o swoje zdrowie. To byłoby za dużo zmian nawierzchni. Przy tak restrykcyjnych zasadach WTA, musiałam coś poświęcić. Niestety, padło na igrzyska

Eksperci i spora część kibiców w decyzji Sabalenki dopatruje się drugiego dna . Pojawiają się plotki, że wpływ na postawę 3. rakiety świata mogły mieć naciski ze strony władz Białorusi. Sportowcy z tego kraju, podobnie jak z Rosji na igrzyskach nie będą reprezentowali barw narodowych . Nie wolno im również korzystać z narodowych symboli - występować będą pod neutralną flagą. W przeciwnym razie nie byliby w ogóle dopuszczeni do udziału w imprezie.

Świątek brutalnie szczera ws. udziału w igrzyskach. "Odbiła piłeczkę" rywalkom

O rezygnację rywalek zapytana została przy okazji ostatniego wywiadu Iga Świątek. Cytowana przez portal "tennisuptodate" raszynianka wbiła lekką szpilkę we wspomniane tenisistki . Odniosła się przy tym do słów o "zbyt napiętym terminarzu".

- Chcę odnosić sukcesy bez względu na to, na jakiej nawierzchni gram. Nie bagatelizujemy (ze swoim zespołem przyp. red.) żadneg turnieju, a zwłaszcza zawodów Wielkiego Szlema. Zrozumiałam natomiast, że wciąż nie pokazałam pełni swojego potencjału na kortach trwaiastych . Koncentruję się więc na pracy. Ogólnie przygotowania nie będą zbytnio się różnić, bez względu na igrzyska - stwierdziła Iga.

Tenisistki narzekały, że problem dla nich stanowi częsta zmiana nawierzchni w krótkim czasie . Wkróce rozpocznie się Wimbledon, gdzie zawodniczki czekają zmagania na kortach trawiastych. Rywalizacja na igrzyskach odbywać się będzie natomiast na obiektach Rolanda Garrosa - na mączce. Zdaniem Świątek nie jest to żadna wymówka.

Zacznę myśleć o igrzyskach dopiero po Wimbledonie. W tenisie nie jest tak, że musisz być w najwyższej formie zaledwie przez dwa tygodnie. Raczej powinniśmy starać się osiągać jej szczyt 4-5 razy w trakcie sezonu. Fizycznie nie zawsze jest to możliwe, ale postaram się przygotować najlepiej, jak będę umiała.

- Myślę, że większym wyzwaniem byłoby gdybyśmy najpierw grały na trawie, później w trakcie sezonu na mączce i potem znowu wracały na korty trawiaste. Powrót na mączke nie będzie dla mnie żadnym problemem. Kiedy na nią wracam po całym sezonie, wystarczą mi jakieś dwa dni i znów czuję się na niej świetnie. W tym roku grałam już na twardych kortach w Billie Jean King Cup, potem od razu przeniosłam się na mączkę do Stuttgartu i byłam w stanie rozegrać udany turniej. Dlatego uważam, że kolejny powrót na mączkę to żaden problem - zapowiedziała odważnie Świątek, nawiązując poniekąd do wypowiedzi Sabalenki.