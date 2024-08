Sabalenka wprost, chce tego co Świątek. "Zasługujemy na te same pieniądze"

Aryna Sabalenka niedawno osiągnęła kolejny znaczący sukces i po raz pierwszy w swojej karierze wygrała turniej WTA rangi 1000 w Cincinnati, inkasując przy okazji nieco ponad pół miliona dolarów, co wydaje się niemałą kwotą, ale tak naprawdę jest... mniej więcej połową stawki, jaką otrzymał w stanie Ohio triumfator rywalizacji panów, Jannik Sinner. To zaś mogło stać się punktem wyjścia do rozważań, przy których "dwójka" światowego rankingu znalazła się w tym samym obozie, co chociażby Iga Świątek...