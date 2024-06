Sabalenka w taki sposób wchodzi do gry. Rywalka Świątek bez żadnych oporów

Była także w trzech finałach: w Brisbane przegrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną , a w Madrycie i Rzymie lepsza od niej okazała się Świątek. Potem jeszcze Sabalenka zanotowała najlepszy występ w karierze w innej imprezie wielkoszlemowej - na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, gdzie doszła do ćwierćfinału i mogła zakończyć sezon na kortach ziemnych.

Tenis. Aryna Sabalenka rezygnuje z IO

"To kwestia złego planowania przez WTA. Po igrzyskach musiałybyśmy od razu lecieć do Kanady na jeden z obowiązkowych turniejów. To duża presja, która wpływa na zdrowie. Jedną z imprez muszę odpuścić, a na tym etapie mojej kariery najlepszym wyjściem wydaje się odpuszczenie igrzysk olimpijskich" - tłumaczyła 26-letnia tenisistka z Mińska.