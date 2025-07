Sabalenka w pogoni za Świątek. Każda wpadka wywoła reakcję. Epokowe chwile Polki

Aryna Sabalenka była od samego początku faworytką bukmacherów do triumfu w Wimbledonie. I to mimo faktu, że nigdy wcześniej nie zagrała tu w finale. A nawet nigdy wcześniej nie wygrała turnieju w singlu na tej nawierzchni, także niższej rangi.

W tej chwili w grze zostało już tylko osiem najlepszych, we wtorek dwie następne odpadną. W tym gronie są tylko trzy zawodniczki spośród ośmiu najwyżej rozstawionych: Sabalenka, Świątek i Mirra Andriejewa . Rosjanka jest w części drabinki z Polką, mogą zagrać w półfinale.

I tak do finału.

Przed startem Wimbledonu I ga Świątek zajmowała na liście płac wszech czasów siódmą pozycję - z zarobkiem 36,473 mln dolarów. Sabalenka była tuż za nią - 36,082 mln. Wygrywając w pierwszej rundzie z Poliną Kudiermietową Polka minęła szóstą Caroline Wozniacki (36,441 mln dolarów), teraz już to samo uczyniła Sabalenka - dochodząc do ćwierćfinału.

Obie bowiem zapewniły sobie po ok. 542 tys. dolarów brutto.

Teraz zaś stawki idą wyraźnie w górę - za awans do półfinału jest 1,051 mln dolarów, za finał już 2,061 mln dolarów, a za końcowy triumf - aż 4,069 mln dolarów.

Co to oznacza? Jeśli we wtorek Sabalenka wygra w ćwierćfinale z Laurą Siegemund, w rankingu płac znajdzie się nad Polką. A Iga będzie mogła znów Białorusinkę wyprzedzić - wygrywając w środę z Ludmiłą Samsonową.