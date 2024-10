Sabalenka w pogoni za Świątek. Czegoś takiego nie było przez wiele lat

Aryna Sabalenka notuje bardzo dobry okres w karierze. Białorusinka właśnie dotarła do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. Tym samym znalazła się w tej fazie już w dziesiątej imprezie WTA z rzędu. W ciągu ostatnich 15 lat taką serię zanotowała tylko jedna tenisistka. Była to Iga Świątek, która zrobiła to nawet 12 razy, ale zawodniczka z Mińska, jak widać, ją goni.