Sabalenka w natarciu, wysłała kolejny sygnał Świątek. Szalona pogoń za Polką trwa

Obrazuje to ranking "na żywo", który można sprawdzać w sieci. Odjął on już punkty Polce - za kilka dni będzie ich mieć 9785. Z kolei "sufitem" zawodniczki z Mińska po turnieju w Pekinie jest poziom 9501 oczek. To oznaczałoby zaledwie 284 pkt różnicy. Jeśli Sabalenka chce skrócić dystans do takiego minimum, to musi wygrać imprezę w Pekinie.