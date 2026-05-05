Sabalenka ucieka Świątek. Białorusinka blisko magicznej granicy. Polka daleko w tyle

Iga Świątek przez ostatnie lata przedzierała się do czołówki najlepiej zarabiających tenisistek w historii. Oczywiście Polce łatwiej o wielkie wyniki, bo właściwie z roku na rok wypłaty dla tenisistek wzrastają. Niemniej znalezienie w okolicy takich nazwisk jak: siostry Williams, Simona Halep czy Wiktoria Azarenka, to wielkie wyróżnienie.

Co więcej Iga już wyprzedziła 75 procent tego grona. Przed Polką w kwestii zarobków pozostała już tylko Serena Williams i... Aryna Sabalenka. Białorusinka przez bardzo długi czas goniła naszą gwiazdę, podobnie jak w rankingu WTA. Ostatecznie zdołała to zrobić w końcówce poprzedniego sezonu.

Świątek daleko za plecami Sabalenki. Różnica jest ogromna

Wówczas Sabalenka wyprzedziła Świątek, spychając Polkę na trzecie miejsce. Od tej chwili Iga obserwuje plecy Białorusinki, a ta nie zwalnia tempa. Poza drobnymi potknięciami regularnie ucieka Świątek. Różnica między nimi na tym etapie karier jest już naprawdę spora.

Przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000 w Rzymie przy nazwisku Świątek widnieje kwota 44 990 885 dolarów. Z kolei Aryna Sabalenka niebezpiecznie zbliża się do magicznej granicy 50 milionów dolarów zarobionych na korcie. Jak na razie Białorusinka zainkasowała 49 195 893 dolarów.

W Rzymie Białorusinka może jako druga tenisistka w historii przekroczyć ten poziom. Za wygraną w imprezie organizatorzy przewidzieli bowiem premię w wysokości nieco ponad miliona dolarów. Co ciekawe, Iga jest dopiero jedenasta, patrząc na zarobki jedynie za ten sezon. Prowadzi z niewielką przewagą Jelena Rybakina.

