Sabalenka straciła punkty w rankingu WTA. Świątek odrabia straty. Doszło do aktualizacji

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W niedzielę zakończył się turniej WTA 1000 w Pekinie. W związku z tym w nocy przeprowadzono aktualizację kobiecych rankingów. Chociaż Iga Świątek pożegnała się ze zmaganiami w stolicy Chin na etapie czwartej rundy, to z głównego zestawienia pań płyną dobre wieści dla naszej reprezentantki. Raszynianka odrobiła część punktów do Aryny Sabalenki, m.in. ze względu na odjęcie "oczek" u Białorusinki. Oto jak prezentują się oba rankingi.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka zajmują obecnie dwie czołowe lokaty w rankingach WTA i WTA Race
Iga Świątek i Aryna Sabalenka zajmują obecnie dwie czołowe lokaty w rankingach WTA i WTA Race

22 września przeprowadzono aktualizację rankingu WTA przed turniejem rangi "1000" w Pekinie. Wówczas liderująca Aryna Sabalenka posiadała 11225 pkt, druga Iga Świątek miała 8433 "oczek", a zamykająca podium Coco Gauff - 7873 pkt. Już wówczas było jasne, że Białorusinka straci część swojej zdobyczy w notowaniu, które ukaże się 6 października. To efekt decyzji, jaką podjęła triumfatorka tegorocznego US Open. Tenisistka z Mińska postanowiła, że w tym sezonie nie weźmie udziału w imprezie rozgrywanej w stolicy Chin. Miała tam bronić 215 "oczek" za ubiegłoroczny ćwierćfinał.

    Przed naszą reprezentantką otworzyła się szansa, by sporo odrobić do swojej największej konkurentki. Tym bardziej, że Polka niczego nie musiała bronić w Pekinie ze względu na fakt, że nie startowała w owej lokalizacji przed 12 miesiącami z powodu zawieszenia. 24-latka pewnie przebrnęła przez pierwsze dwa spotkania, ale niespodziewanie potknęła się na etapie czwartej rundy, podczas meczu z Emmą Navarro. Szczególnie bolesny okazał się trzeci set, przegrany przez raszyniankę do zera. Ostateczna suma punktów Świątek za turniej w stolicy Chin wyniosła 120.

    Rachunek był zatem prosty. Sabalenka miała stracić 215 pkt, a Świątek - zyskać 120. To dawało zmniejszenie dystansu między obiema zawodniczkami o 335 "oczek". Wszystko potwierdziła nocna aktualizacja rankingu WTA. Obecnie Aryna posiada 11010 pkt, druga Iga 8553 "oczka", a trzecia Coco - 7263 pkt. Amerykanka straciła aż 610 pkt względem poprzedniego notowania, gdyż broniła tytułu w Pekinie. W tym sezonie odpadła na etapie półfinału, wyraźniej ulegając swojej rodaczce - Amandzie Anisimovej.

      Ranking WTA Race: Zmiana na podium. Amanda Anisimova na trzeciej lokacie

      I chociaż w głównym zestawieniu Gauff wciąż ma jeszcze w miarę bezpieczną przewagę nad Anisimovą, to wszystko uległo zmianie w rankingu WTA Race. Przed startem rywalizacji w stolicy Chin Coco posiadała 276 "oczek" przewagi nad Amandą. W związku z tym, że finalistka tegorocznego US Open sięgnęła po trofeum w Pekinie, doszło do zmiany na podium. Obecnie to Anisimova ma 334 pkt więcej od Gauff. Na pierwszych dwóch pozycjach zmieniło się niewiele - poza tym, że Świątek odrobiła 120 "oczek" do Sabalenki.

      Szansa na kolejne zdobycze już w tym tygodniu. Rozpoczął się bowiem turniej WTA 1000 w Wuhan, już z udziałem Aryny. W teorii Białorusinka może sobie "przyklepać" w tej lokalizacji pozycję numer jeden w rankingu na koniec sezonu. Wystarczy, że po zmaganiach w Wuhan będzie posiadać o 1500 pkt więcej od Igi w zestawieniu Race. Aktualna różnica między paniami w tym rankingu wynosi 1457 "oczek".

      Ranking WTA (stan na 6 października 2025 roku):

      1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

      2. Iga Świątek - 8553 pkt

      3. Coco Gauff - 7263 pkt

      4. Amanda Anisimova - 5989 pkt

      5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt

      ...

      40. Magda Linette - 1294 pkt

      53. Magdalena Fręch - 1146 pkt

        Ranking WTA Race (stan na 6 października 2025 roku):

        1. Aryna Sabalenka - 9610 pkt

        2. Iga Świątek - 8153 pkt

        3. Amanda Anisimova - 5908 pkt

        4. Coco Gauff - 5574 pkt

        5. Jessica Pegula - 4598 pkt

        ...

        47. Magda Linette - 1089 pkt

        60. Magdalena Fręch - 932 pkt

        Tenisistka ubrana w sportowy strój i czapkę z daszkiem, z zaciśniętą pięścią w geście zwycięstwa, stoi na korcie z widocznym tłumem kibiców w tle.
        Iga ŚwiątekJUNG YEON-JEAFP
        Uśmiechnięta kobieta w srebrnej kurtce trzyma w rękach duży, ozdobny puchar, stojąc na tle rozświetlonego kortu tenisowego.
        Aryna SabalenkaTIMOTHY A.CLARYAFP
        Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda z nich wyraża emocje związane z grą na korcie, jedna skupiona i poważna, druga uśmiechnięta i zadowolona, obie na tle ciemnego, rozmytego tła.
        Coco Gauff i Amanda AnisimovaWANG ZHAO / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

