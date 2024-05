Sabalenka się nie liczy, Iga Świątek i długo, długo nikt. Druga w całej historii

Iga Świątek - druga tenisistka w historii, która zdobyła ponad 11 tysięcy punktów. I to po kilkunastomiesięcznej przerwie!

Ona też była absolutną dominatorką, w czerwcu 2013 roku, gdy wygrała French Open, dobiła do granicy 13615 punktów - to rekord, odkąd w taki sposób oceniane są turnieje. Ponad 13 tys. punktów miała też w kolejnych dwóch sezonach.

Iga w pogoni za punktowym rekordem Sereny Williams. Łatwo jednak nie będzie

Iga Świątek miała swój najwyższy dorobek punktowy w rankingu przez kilka tygodni - przypadł akurat na koniec sezonu, spadł dopiero na początku 2023 roku. Najpierw do 11025 punktów, po Australian Open - do 10485. Na poziom ponad 11 tys. wbiła się ponownie dopiero teraz. Na razie wirtualnie, awansując do półfinału w Rzymie. Trzeba też zaznaczyć, że od tego sezonu do łącznego dorobku zaliczane są o dwa turnieje więcej - Polce jest więc teoretycznie łatwiej pobić swój rekord.