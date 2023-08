Sabalenka przegoni Igę Świątek? Tu będzie jej szansa, każdy mecz się liczy

14 sierpnia WTA opublikowało aktualizację rankingu najlepszych tenisistek świata i - bez zaskoczenia - na samym jego szczycie niezmiennie znajduje się Iga Świątek, która z 9730 punktami na swoim koncie zostawia w tyle Arynę Sabalenkę, Jessicę Pegulę czy Jelenę Rybakinę. Polka o swoją pozycję może być spokojna co najmniej do końca US Open - potem jednak... sprawa może się skomplikować. Największe zagrożenie stanowi tu oczywiście Sabalenka, dla której już każdy kolejny triumf będzie niesamowicie istotny w kontekście tej szalonej rywalizacji...