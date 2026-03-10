Sabalenka "przebiła" Świątek. Tenisistki w szoku. "To niedopuszczalne"

Tenis to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie, a poczynaniom zawodników i zawodniczek z zapartym tchem przyglądają się miliony kibiców z całego globu. Nic więc dziwnego, że organizatorzy poszczególnych turniejów dbają o to, aby fani mogli bliżej poznać sportowców, którym kibicują. Przy okazji rywalizacji w mediach społecznościowych pojawia się więc wiele zdjęć i nagrań zza kulis z udziałem tenisistów i tenisistek.

Aryna Sabalenka zszokowała rywalki, "przebiła" Igę Świątek. "Nie mam na to wytłumaczenia"

Takiego contentu nie brakuje także podczas turniejów WTA i ATP w Indian Wells, gdzie zawodnicy znaleźli się w ogniu pytań. Jedno z nich dotyczyło liczby nieodczytanych wiadomości w telefonie. Choć pytanie miało raczej luźny charakter, odpowiedzi tenisistów i tenisistek wywołały spore zaskoczenie - zarówno wśród kibiców, jak i innych uczestników zabawy.

Iga Świątek przyznała, że w jej telefonie znajduje się zaledwie kilka nieodczytanych wiadomości. Polka nie kryła, że stara się na bieżąco porządkować skrzynkę i odpowiadać na wiadomości, dzięki czemu licznik praktycznie nigdy nie rośnie do dużych rozmiarów. W porównaniu z wyznaniem liderki światowego tenisa odpowiedź Aryny Sabalenki brzmiała wręcz niewiarygodnie.

Białorusinka z pewnym bólem serca przyznała bowiem, że liczba nieodczytanych wiadomości w jej telefonie wynosi około… 10 tysięcy. "Nie mam na to żadnego wytłumaczenia" - stwierdziła. Swoim wyznaniem zaskoczyła rywalki, które nie mogły uwierzyć w liczbę podaną przez rywalkę z Mińska. "10 tys? To nieprawdopodobne" - przyznała Jessica Pegula. "To niedopuszczalne. Musi podawać swój numer telefonu wielu ludziom" - oznajmiła z kolei Coco Gauff.

Rozwiń

Aryna Sabalenka i Iga Świątek zameldowały się w 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Białorusinka o ćwierćfinał zagra z Naomi Osaką, rywalką Polki będzie natomiast Karolina Muchova. Poczynania zawodniczek w tej imprezie śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

Aryna Sabalenka William West AFP

Iga Świątek Clive Brunskill East News

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Jessica Pegula RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Daniil Medvedev - Sebastian Baez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport