Sabalenka pozbawiona punktów, minus 785. Awans Świątek w rankingu WTA, jest komunikat

W rankingu WTA, datowanym na 11 sierpnia, Aryna Sabalenka posiadała 12010 punktów - o 4341 więcej od Coco Gauff i 5077 od Igi Świątek. Kolejne notowanie miało się pojawić dopiero po zakończeniu turnieju rangi "1000" w Cincinnati. Białorusinka broniła tam aż 1000 "oczek" za ubiegłoroczny tytuł. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja Amerykanki i Polki. Reprezentantka USA zdobyła 12 miesięcy temu zaledwie 10 pkt w stanie Ohio. Z kolei dorobek raszynianki za rozgrywki w tej lokalizacji (390 "oczek" za półfinał) został anulowany z powodu zamieszania z pozytywnym testem antydopingowym.

Było zatem jasne, że Gauff i Świątek mogą sporo nadrobić do Sabalenki, jeśli tylko liderka rankingu zanotuje słabszy start. Aryna i Coco zakończyły udział w tegorocznej imprezie na ćwierćfinale. Otrzymały za to po 215 "oczek". W związku z tym tenisistka z Mińska straciła aż 785 pkt, gdyż odjęto jej przy okazji tysiąc sprzed 12 miesięcy. Najdłużej z tej trójki w turnieju utrzymywała się Iga. Nasza reprezentantka kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Do finału awansowała bez straty seta, pokonując na etapie najlepszej "4" Jelenę Rybakinę.

Rywalką 24-latki w decydującym starciu okazała się Jasmine Paolini. Panie stoczyły emocjonujący pojedynek, który zdecydowanie nie był jednostronny, jak większość z ich poprzednich batalii. Włoszka postawiła twarde warunki, ale ostatecznie to Świątek triumfowała 7:5, 6:4 po 109 minutach gry. W związku z tym Iga zgarnęła aż 1000 pkt za zmagania w stanie Ohio. To efekt jej pierwszego trofeum w tej lokalizacji.

Ranking WTA: Świątek wyprzedziła Gauff. Polka goni Sabalenkę

Finał z Paolini miał dla raszynianki dodatkową stawkę. W przypadku ewentualnego zwycięstwa było jasne, że mistrzyni tegorocznego Wimbledonu wyprzedzi Coco Gauff w rankingu i awansuje na pozycję wiceliderki. Nasza reprezentantka wykonała swoje zadanie. Po najnowszej aktualizacji kobiecego zestawienia Polka znalazła się przed Amerykanką. Na czele wciąż znajduje się Sabalenka, z dorobkiem 11225 pkt. Różnica między nią i Igą wynosi już jednak tylko 3292 "oczka" - czyli aż 1785 mniej niż miało to miejsce tydzień temu. Świątek odrobiła zatem ponad jedną trzecią straty. 24-latka posiada obecnie 7933 pkt - o 59 więcej niż zamykająca podium Gauff.

Zdecydowanie mniejsza przewaga Aryny po turnieju w Cincinnati oznacza, że w teorii może nastąpić zmiana liderki rankingu po nadchodzącym US Open. Białorusinka musiałaby jednak nie dotrzeć do ćwierćfinału w Nowym Jorku, a Iga lub Coco potrzebowałyby zwycięstwa w całej imprezie, by znaleźć się na szczycie kobiecego zestawienia po ostatnich wielkoszlemowych rozgrywkach w tym sezonie.

Ranking WTA (stan na 18.08.2025):

1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt (=)

2. Iga Świątek - 7933 pkt (+1)

3. Coco Gauff - 7874 pkt (-1)

4. Jessica Pegula - 4903 pkt (=)

5. Mirra Andriejewa - 4733 pkt (=)

6. Madison Keys - 4699 pkt (=)

7. Qinwen Zheng - 4433 pkt (=)

8. Jasmine Paolini - 4116 pkt (+1)

9. Amanda Anisimova - 3869 pkt (-1)

10. Jelena Rybakina - 3663 pkt (=)

...

30. Magdalena Fręch - 1626 pkt (-2)

36. Magda Linette - 1404 pkt (+4)

