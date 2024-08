Sabalenka pokonała Świątek i przemówiła. "Dlatego Iga jest liderką"

Iga Świątek do USA na turniej WTA 1000 w Cincinnati przyjechała, jak sama mówiła, aby potrenować i odpowiednio przygotować do nadchodzącego wielkimi krokami US Open. - Podchodzimy do tego spokojnie, robiąc wszystko krok po kroku. Na pewno od początku nie będzie idealnie, ale miałam kilka dni, aby naprawdę przyzwyczaić się do nawierzchni. Potraktuję to jako turniej treningowy - zapowiedziała przed pierwszym meczem.

Reklama