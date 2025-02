Sabalenka podjęła ostateczną decyzję. Kluczowa wiadomość dla Świątek, jest potwierdzenie

Teraz rywalizacja w kobiecych rozgrywkach przenosi się na Bliski Wschód. Co prawda podczas turnieju WTA 500 w Abu Zabi nie zobaczymy żadnej z wyżej wymienionych zawodniczek, ale sytuacja ulegnie nieco zmianie w Dosze, gdzie zostanie rozegrany pierwszy tysięcznik w sezonie 2025. O tym, że wystąpi w nim Iga Świątek, można było przypuszczać od dłuższego czasu. To jeden z jej ulubionych turniejów w całym kalendarzu. Wygrała trzy poprzednie edycje zmagań w stolicy Kataru , doskonale odnajduje się w warunkach panujących w tamtejszej lokalizacji. W tym roku raszynianka powalczy o swój czwarty skalp w Dosze.

Aryna Sabalenka jednak zagra w Dosze. Białorusinka zameldowała się już w Katarze

Można się było zastanawiać, na jaki ostatecznie ruch zdecyduje się Aryna Sabalenka. Mistrzyni WTA 1000 w Dosze z 2020 roku nie brała udziału w poprzednich dwóch edycjach zmagań w stolicy Kataru, chcąc odpocząć po wymagającej rywalizacji w Australian Open. Pojawiała się dopiero podczas imprezy w Dubaju. Tym razem będzie jednak inaczej. Decyzję Białorusinki zdradzili sami organizatorzy, którzy opublikowali w mediach społecznościowych wpisy z udziałem tenisistki z Mińska. Można na nich dostrzec, że 26-latka dotarła już do Dohy i przez najbliższy tydzień będzie szykować się do rywalizacji w stolicy Kataru. To ostatecznie rozwiewa wątpliwości co do jej startu w Qatar TotalEnergies Open.