Sabalenka, mimo że kilka lat starsza, to zawsze goni Świątek. To Polka pierwsza bowiem wygrała imprezę wielkoszlemową, to nasza tenisistka została wcześniej liderką rankingu WTA. Wskoczyła na czoło w w kwietniu 2022 roku, a straciła je tylko na kilka tygodni w zeszłym sezonie, oczywiście na rzecz Białorusinki.