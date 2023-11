Sobotni wieczór z żeńskim tenisem zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. WTA Finals 2023 rozgrywane w Cancun dobiegło do półfinałów. W singlu dojdzie do dwóch szlagierów - Jessica Pegula zmierzy się z Coco Gauff w wewnątrzamerykańskim starciu. Pikanterii dodaje fakt, że obie zawodniczki doskonale się znają pod kątem sportowym, bo grają razem w deblu. W meksykańskim turnieju również są w stawce, muszą dokończyć trzecie spotkanie w grupie, które rozstrzygnie, czy z niej wyjdą.

Polka i Białorusinka rozegrały ze sobą dziewięć meczów, choć to towarzyskie z World Tennis League nie wlicza się do bilansu. Z ośmiu starć oficjalnych nasza rodaczka była górą pięciokrotnie, a trzy razy musiała uznać wyższość tenisistki urodzonej w Mińsku. To, co być może nie napawa optymizmem fanów raszynianki, to fakt, że dwie z trzech porażek miały miejsce właśnie na WTA Finals. Były bardzo bolesne, bo oznaczały dla niej koniec szans na triumf w turnieju.