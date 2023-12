Sabalenka może ugrać więcej. Absurd, Świątek nie ma szans na maksa

Rywalizacja między Igą Świątek i Aryną Sabalenką lada chwila znów nabierze rumieńców - stawka jest zaś wysoka. Na początku września, po US Open, Białorusinka w końcu dopięła swego i wyprzedziła Polkę w oficjalnym rankingu WTA, ale raszynianka już po kilku tygodniach wyprowadziła udaną kontrę. W kapitalnym stylu triumfowała w WTA Finals , ogrywając m.in. po drodze w półfinale Sabalenkę, "odbiła" pierwszą pozycję na światowej liście i to ona zacznie 2024 roku na fotelu liderki.

W Australii wróci rywalizacja o najwyższą stawkę. Sabalenka wybrała "normalny" turniej, Świątek... nietypowy

Dwie największe gwiazdy kobiecego tenisa kończą już przygotowania do kolejnego sezonu, od czwartku rywalizują nawet w World Tennis League w Abu Zabi. To jednak zawody towarzyskie, nie mają znaczenia dla układu sił, choć... zawodniczki traktują grą bardzo poważnie. - Kazali nam - śmiały się w czwartek Aryna Sabalenka i Paula Badosa. Niewykluczone, że już w sobotę dojdzie do starcia dwóch najwyżej notowanych zawodniczek w światowym rankingu - jeśli nie w singlu, to w deblu albo... mikście.