Już w niedzielę (18 stycznia) startuje Australian Open 2026. Numerem "1" wśród pań jest Aryna Sabalenka, która doskonale zna smak zwycięstwa w Melbourne. Triumfowała tam w 2023 i 2024 roku. Przed rokiem w wielkim finale musiała jednak uznać wyższość Madison Keys. Białorusinka przegrała w trzech setach (3:6, 6:2, 5:7). - Przegrana w zeszłorocznym finale z Keys była bardzo bolesna. Grała na bardzo wysokim poziomie, pokonała mnie i trudno mi było to zaakceptować. Przez jakiś czas po tym meczu miałam ciężki okres. Mam nadzieję, że w tym roku pójdzie mi lepiej - wyznała Białorusinka dwa dni przed startem tegorocznego Australian Open.

Sabalenka wprost o rywalizacji ze Świątek. "To szaleństwo"

W 2025 roku wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na finał pomiędzy Sabalenką, a Igą Świątek. Polka w półfinale została powstrzymana jednak przez Keys. W tym roku też oczywiście jest szansa na starcie pomiędzy Sabalenką, a Świątek, ale dopiero w wielkim finale. Białorusinka została zapytana przez dziennikarzy o jej rywalizację z Polką.

To szaleństwo, że w zeszłym roku spotkałyśmy się tylko raz. Nie chodzi tylko o nas, bo jest wiele innych tenisistek, które mogą zdobyć wielkie tytuły, ale prawda jest taka, że chciałabym zagrać z Igą częściej

Słowa Białorusinki mówią wiele o jej rywalizacji z Polką. Panie od kilku sezonów rywalizują o światowy numer "1", ale rzadko krzyżują ze sobą rakiety, co tak naprawdę nie rozstrzyga tego, która z nich jest lepsza. Sabalenka i Świątek zagrały ze sobą 13 razy w karierze (bilans 8-5 na korzyść Polki - przyp. red.), ale w 2025 roku zmierzyły się ze sobą tylko w półfinale Roland Garros. Lepsza okazała się zawodniczka z Mińska, która triumfowała 7:6, 4:6, 6:0.

Sabalenka mecz 1. rundy w Australian Open rozegra w niedzielę (18 stycznia) o godz. 9:00. Relację tekstową "na żywo" z tego spotkania będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Świątek swój pierwszy mecz w Melbourne rozegra w poniedziałek lub wtorek.

