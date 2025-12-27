Tenis budzi się do życia. Iga Świątek przystąpiła do pokazowego turnieju w Shenzen, gdzie rozegrała już dwa mecze w singlu, a przed nią jeszcze rywalizacja w mikstach. Następnie Polka weźmie udział w United Cup i Australian Open. Media i kibice zapewne znowu będą żyć rywalizacją - często korespondencyjną - z Aryną Sabalenką i liczyć każdy punkt do rankingu WTA.

Dyskusje na ten temat już się zaczynają. Oficjalna strona WTA obecnie prezentuje cykl artykułów pt. "Palące pytania". Jednym z pierwszych było to dotyczące potencjalnego podtrzymania fotela liderki na koniec 2026 r. przez Białorusinkę. Greg Garber i Brad Kallet zgodzili się ze sobą, ich zdaniem zawodniczka urodzona w Mińsku za dwanaście miesięcy również będzie na czele zestawienia.

Garber podkreślił, że prowadzenie przez cały rozpoczynający się sezon zbliżyłoby ją w rankingu historycznym do Świątek. Polka była liderką przez łącznie 125 tygodni i zajmuje 7. miejsce w ujęciu historycznym. Sabalenka w tym momencie ma na liczniku "71", a rok liczy przecież 52 tygodnie.

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 10870:8395. Od tego poziomu startuje sezon 2026

W opinii wyżej wspomnianego kluczowa jest "elitarna konsekwencja" Białorusinki w turniejach wielkoszlemowych, gdzie do wzięcia za triumf są przecież 2 tysiące punktów. W sezonie 2025 wygrała US Open, była też w finale Rolanda Garrosa i AO. Same te turnieje dały jej prawie połowę dorobku.

Od sierpnia 2022 r. Sabalenka wzięła udział w 12 Szlemach. Ugrała 4 tytuły, 3 razy była finalistką, czterokrotnie zatrzymała się na półfinale, a raz wyeliminowano ją w ćwierćfinale. To świetne wyniki.

Jak można w nią wątpić albo typować przeciwko niej po tych dwóch latach? Po prostu nie można. Była znakomita w turniejach wielkoszlemowych, owszem, ale także tydzień po tygodniu w każdym turnieju, w którym brała udział, niezależnie od nawierzchni, kraju czy strefy czasowej

"Z 16 turniejów, w których zagrała w 2025 roku, w 12 z nich dotarła do półfinału, a dziewięć razy do finału [...] Rzadko, bardzo rzadko przegrywa. Te konsekwentne, wysokie wyniki zaowocują znowu pierwszym miejscem w rankingu" - zaznaczył były redaktor CBS New York czy Tennis.com.

