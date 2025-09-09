Iga Świątek i Aryna Sabalenka napędzają rywalizację w kobiecym tenisie. Jeszcze rok temu to Polka rozdawała karty, jednak pod koniec października 2024 sytuacja uległa zmianie. To wtedy Białorusinka zrzuciła raszyniankę ze szczytu i sama rozgościła się w fotelu liderki rankingu WTA. Od tamtej pory trwa trudna pogoń Świątek za Sabalenką.

Zawodniczka z Mińska wygrała w tym sezonie WTA 500 Brisbane, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Madrytu oraz US Open. Docierała też do finału Australian Open, WTA 1000 Indian Wells, WTA 500 Stuttgartu i French Open. Natomiast Iga Świątek grała w decydującym o tytule meczu w Bad Homburg, a przede wszystkim odniosła swój historyczny triumf w Wimbledonie oraz przy okazji WTA 1000 Cincinnati.

Sabalenka odebrała marzenia Świątek o piątym tytule French Open

W tym sezonie Iga Świątek i Aryna Sabalenka mierzyły się w bezpośrednim pojedynku tylko raz. Doszło do niego przy okazji półfinałowej rywalizacji w ramach French Open. Po dwóch godzinach i 22 minutach zwycięsko z tego starcia wyszła Białorusinka. Zawodniczka z Mińska pokonała Polkę 7:6(7:1), 4:6, 6:0. Tym samym, marzenia raszynianki o piątym tytule Rolanda Garrosa, a zarazem czwartym z rzędu legły w gruzach. Ostatecznie ten Wielki Szlem nie padł łupem Sabalenki, ponieważ ta uległa w finale Coco Gauff. Tym samym, Białorusinka wciąż nie zaznała smaku zwycięstwa we French Open, które jest jej bolączką.

Przy okazji US Open wielu kibiców miało nadzieję, że Iga Świątek pójdzie za ciosem i pokusi się o trzeci z rzędu wygrany turniej. Niestety, na jej drodze stanęła Amanda Anisimova, która w ćwierćfinale okazała się lepsza od raszynianki. Ponadto, cały turniej wygrała Aryna Sabalenka, która tym samym obroniła tytuł wywalczony przed rokiem.

Najpierw wygrana w US Open, a teraz to. Sabalenka znów lepsza od Świątek

Aryna Sabalenka bardzo dobrze radzi sobie w obecnym sezonie. Aktualnie w rankingu WTA ma 3292 punkty przewagi nad Igą Świątek. A to nie są wszystkie płaszczyzny, na których Białorusinka jest lepsza od Polki.

Serwis OptaAce ogłosił kolejny sukces Sabalenki nad Świątek. Okazuje się, że liderka rankingu WTA prowadzi również wśród tenisistek, jeśli chodzi o liczbę zagranych winnerów na tegorocznych turniejach rangi Wielkiego Szlema. Białorusinka ma ogromną przewagę 165 takich zagrań nad drugą Polką.

Są jednak nieco lepsze wieści. OptaAce ogłosiło również wspólne rekordowe osiągnięcie Świątek i Sabalenki. Polka i Białorusinka to pierwsza para, która w sumie zdobyła ponad 50 zwycięstw na poziomie WTA przez trzy kolejne sezony, od czasów Amélie Mauresmo i Marii Szarapowej (2004-2006).

