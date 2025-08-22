Sabalenka jednak górą nad Świątek, kompletne zaskoczenie. Po wszystkim puściły hamulce

Pojedynki Igi Świątek z Aryną Sabalenką w ostatnich latach stały się prawdziwą ozdobą rywalizacji w kobiecym tenisie i najbardziej wyczekiwanymi przez kibiców starciami. Po okresie dominacji Polki nastał czas, w którym lepsza była reprezentantka Białorusi. Wygrała ona 2-1 w półfinale Roland Garros, a wcześnie także 6:3, 6:3 przed rokiem na tym samym etapie turnieju, tyle że w Cincinnati.

Ostatnie tygodnie należały jednak do Świątek. Polka triumfowała na Wimbledonie i w Cincinnati, po drodze sprawiając jedynie lekki zawód w Montrealu, gdzie odpadła już w 1/8 finału. Sabalenka natomiast na tytuł czeka od maja i triumfu w Madrycie.

Sabalenka górą nad Świątek. Kontrowersyjny werdykt tuż przed US Open

Tuż przed rozpoczęciem wielkoszlemowego turnieju oficjalny profil ITF opublikował na TikToku nagranie, które mocno podzieliło kibiców. Młodych tenisistów i tenisistki pytano o to, które tenisistki są obecnie na szczycie. I początkowo nikt nie wspominał o Idze Świątek.

Każdy "uczestnik" wskazywał za to na Arynę Sabalenkę i Coco Gauff. Dwa głosy otrzymała także Mirra Andriejewa. Na szczęście po początkowych, zaskakujących odpowiedziach, zaczęły spływać głosy dla raszynianki.

Finalnie wyniki "głosowania" prezentowały się następująco: osiem głosów dla Sabalenki, siedem dla Coco Gauff i pięć dla Igi Świątek. Po kilka otrzymały także wspomniana Andriejewa, Serena Williams, a także zajmująca obecnie odległe 72. miejsce w rankingu WTA Ons Jabeur.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Świątek "przegrała" z Sabalenką i Gauff. Kibice oburzeni

Taki wynik mimo wszystko można uznać za swego rodzaju "medialną porażkę" Igi Świątek. Chociaż Polka jest najbardziej utytułowaną w obecnym tourze, a w ostatnim czasie notowała sukcesy nieporównywalnie większe od Gauff, kojarzona jest przez młodzież mniej od Amerykanki.

Rozkład głosów mocno oburzył kibiców. Niektórym z nich hamulce kompletnie puściły w komentarzach. Przede wszystkim zwracali oni uwagę na to, że Świątek otrzymała zdecydowanie zbyt mało głosów.

"Dajcie spokój przecież Świątek to naturalna odpowiedź", "Zbyt wiele czasu poświęcają na social media, gdzie Sabalenka jest wszędzie", "Czy te dzieciaki w ogóle oglądają tenis? Iga to jedyna odpowiedź, ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych", "Coco nad Igą śmiech na sali". Część z nich zwracała również uwagę na to, że w zestawieniu pojawiła się niespodziewanie Ons Jabeur.

Za sprawą triumfu w Cincinnati Iga Świątek wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA i rozpoczęła pogoń za Aryną Sabalenką. Strata wciąż jest duża, bo wynosi ponad trzy tysiące punktów, a dokładniej 3292. Białorusinka jednak w Nowym Jorku będzie bronić aż 2000 punktów, więc jeśli nie obroni tytułu, a raszynianka zajdzie daleko, zmniejszy jeszcze stratę.

