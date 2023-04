Awans Igi Świątek w rankingu WTA Race

Świątek wyprzedziła w nim trzecią do tej pory Amerykankę - Jessikę Pegulę (3. WTA) i znajduje się teraz jedynie za plecami Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakinej (7. WTA). Przed naszą mistrzynią doskonała szansa, by zbliżyć się do rywalek, bowiem jak sama ostatnio przyznała, niezwykle komfortowo czuje się podczas gry na ceglanych kortach . Na ten moment do liderki traci ona 1550 punktów.