Wielkoszlemowa batalia w Londynie ruszyła już na dobre. Tytułu wśród pań broni Iga Świątek, choć jej szansę na ponowny triumf w kompleksie All England Lawn Tennis Club nie stoją zbyt wysoko - nie tylko u bukmacherów, ale jak się okazuje także i u kolegów po fachu.

Wimbledon. Gwiazdy ATP typują faworytki wśród pań

Kamera kanału "Tennis Channel" nagrała wypowiedzi kilku przedstawicieli świata ATP, którzy typowali swoją faworytkę tegorocznego Wimbledonu. Najczęściej padało nazwisko liderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki, podczas gdy Iga Świątek nie otrzymała żadnego głosu.

Na kogo wskazali poszczególni zawodnicy?

- Postawię na Arynę Sabalenkę - powiedział Jakub Mensik.

- Myślę, że Aryna Sabalenka tu wygra. Nie wygrała zbyt wiele przez ostatni miesiąc, może półtora. I teraz powróci - zgodził się z nim Włoch Matteo Berrettinni.

- Kto wygra tegoroczny Wimbledon wśród kobiet? Wybieram Jessicę Pegulę - stwierdził natomiast Ben Shelton, wskazując także na Serenę Williams, która jednak wypadła już z turniejowej drabinki. Wspomniał o niej także Ignacio Buse.

Zupełnie inną kandydatkę do zdetronizowania Igi Świątek przedstawił natomiast Alex de Minaur. - Z niczego na tym świecie nie cieszyłbym się bardziej niż z triumfu Katie Boulter - ogłosił.

A od konkretnej odpowiedzi postanowił wymigać się Andriej Rublow. - Nie zadawajcie mi takich pytań. Na nie nie ma dobre odpowiedzi. Pozwólmy wygrać tej, która na to zasłuży - stwierdził tylko.

Tymczasem broniąca tytułu Iga Świątek rozegra dziś swój drugi mecz na tegorocznym Wimbledonie. A jej rywalką będzie zajmująca 73. miejsce w rankingu WTA czeska tenisistka Karolina Pliskova.

Iga Świątek IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler East News

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek ALBERTO PIZZOLI AFP





Iga Świątek - Taylor Townsend. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport