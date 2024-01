Sabalenka goni Igę Świątek, ważna zmiana na podium. Zdecydowała klęska w Australii

Turniej wielkoszlemowy zawsze jest najlepszą okazją dla tenisistów, by podreperować swój dorobek punktowy w rankingu. Dlatego imprezy zazwyczaj z własnej woli nie omija nikt ze światowej czołówki. Za końcowe zwycięstwo otrzymuje się aż 2000 punktów. Sabalenka zdobyła pełną pulę rok temu, ale była w stanie obronić tytuł, dzięki czemu w poniedziałkowym notowaniu WTA nie straciła ani "oczka". Iga Świątek odpadła tym razem w trzeciej rundzie. Poszło jej nieco gorzej niż dwanaście miesięcy temu, kiedy poległa w czwartym meczu. Przez to straciła 110 punktów.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka mistrzynią Australian Open. Zobacz piłkę meczową. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Nowy ranking WTA. Aryna Sabalenka za Igą Świątek, Rybakina spadła za Gauff i Pegulę

Do ważnej zmiany doszło na najniższym stopniu podium - od 7 stycznia zajmowała je po raz kolejny Jelena Rybakina, ale na Australian Open nie potrafiła nawiązać do osiągnięcia sprzed roku, kiedy to doszła do finału. Tym razem poległa z rąk Anny Blinkowej już w drugiej rundzie, więc straciła aż 1250 punktów. Spadła aż na piątą lokatę, została wyprzedzona przez dwie Amerykanki, które często grają ze sobą także w deblu, a więc Coco Gauff i Jessicę Pegulę. Obie przesunęły się o jedną pozycję.