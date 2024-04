Sabalenka dopada Świątek, już prawie ją ma. Kosmiczna walka w Madrycie

WTA Madryt. Iga Świątek w czołówce pod względem zwycięstw, Sabalenka depcze jej po piętach

To oczywiście imponujące rezultaty same w sobie, ale... w ogólnej klasyfikacji obu paniom brakuje jeszcze trochę nie tylko do pierwszego, ale i do drugiego miejsca. Liderką pozostaje tu Ons Jabeur (90,9 proc.), przed Sereną Williams (87 proc.). Podane statystyki dotyczą zawodniczek, które minimum dwukrotnie znalazły się w głównej drabince Mutua Madrid Open.