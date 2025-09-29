Sabalence odjęto 215 punktów, Świątek na dużym plusie. Tak wygląda ranking WTA
Trzy rozegrane sety Igi Świątek, dwa do zera, mniej niż dwie godziny spędzone na korcie - to bilans Igi Świątek w pierwszej części China Open - przedostatniego w tym roku turnieju WTA 1000. A co najważniejsze - świetną dyspozycję Polki i jej serię zwycięstw w Azji widać już w rankingu WTA. Zwłaszcza w tym prowadzonym "na żywo", gdzie odjęto już punkty liderce Arynie Sabalence, która zrezygnowała z występu w stolicy Chin. Iga zaś wciąż zyskuje.
W pierwszym spotkaniu Iga Świątek pokonała Yue Yuan 6:0, 6:3, dziś zaś jeszcze szybciej zakończyła spotkanie z Camilą Osorio. Kolumbijka miała kilka szans na wygranie honorowego gema, nawet przy serwisie Polki, ale wtedy wiceliderka rankingu WTA włączała dodatkowy bieg i wygrywała kluczowe piłki.
Osorio przegrała pierwszego seta 0:6, na sam koniec spróbowała nawet serwisu "spod pachy", ale i tu Polka nie dała się zaskoczyć. Kolumbijka zaś miała problemy zdrowotne, już po piątym gemie tego meczu poprosiła o przerwę medyczną. Po trzeciej akcji w drugiej partii, też przegranej, uznała jednak, że dalsza gra nie ma sensu. I poddała spotkanie, które trwało 40 minut.
Iga Świątek odrabia straty do Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Turniej w Pekinie ma kluczowe znaczenie
Iga Świątek awansowała więc do czwartej rundy China Open - o ćwiercfinał będzie rywalizować z Emmą Navarro. Aby wygrać całą rywalizację raszynianka potrzebuje jeszcze czterech wygranych meczów, żadne z nich nie zapowiada się już jednak tak jak starcie z Yuan czy Osorio.
Choć akurat gra Navarro powinna naszej zawodnicze odpowiadać. Na początku roku w Melbourne Świątek triumfowała 6:1, 6:2. I choć po przeciętnym pierwszym półroczu tego roku ostatnio Amerykanka prezentuje się lepiej, to i tak Polka będzie zdecydowaną faworytką. Dziś Navarro wygrała swój mecz w takim sam sposób - Lois Boisson zrezygnowała z kontynuowania spotkania na początku drugiego seta, z powodu kontuzji.
Co najważniejsze: Polka odrabia straty do Aryny Sabalenki w rankingu WTA, a przecież po US Open dzieliło je ponad 3 tysiące punktów. Polka dołożyła już do swojego dorobku 500 w Seulu, a teraz - 120 w Pekinie. Zmagania w stolicy Chin są kluczowe, bo tu do ugrania jest aż 1000 punktów, a Sabalenka z tego zrezygnowała.
Z powodu "drobnej kontuzji" wycofała się jeszcze przed losowaniem drabinki, w najbliższym notowaniu będzie więc miała odpisane 215 oczek za zeszłoroczną grę w ćwierćfinale. A później ma bronić tysiąca punktów w Wuhan Open.
Strata Igi wynosi w rankingu "na żywo" 2457 punktów, ale jeśli Polka wygra cztery kolejne spotkania i całą rywalizację w China Open, będzie miała już tylko 1577 punktów mniej od Białorusinki. A pamiętajmy, Sabalenka musi bronić tytułu w Wuhanie, Iga zaś tam może tylko dodawać. Później czeka je jeszcze walka w WTA Finals w Rijadzie - tam za pięć zwycięstw można dostać 1500 oczek.
Gra o pozycję najlepszej tenisistki świata w 2025 roku wkracza w decydujący etap. Tu nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte!
Ranking WTA "na żywo" po meczu Igi Świątek
- 1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt
- 2. Iga Świątek - 8553 pkt *
- 3. Coco Gauff - 6993 pkt *
- 4. Amanda Anisimova - 5109 pkt *
- 5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt *
- 6. Madison Keys - 4459 pkt
- 7. Jessica Pegula - 4328 pkt *
- 8. Jasmine Paolini - 4061 pkt *
- 9. Jelena Rybakina - 3833 pkt
- 10. Qinwen Zheng - 3678 pkt *
* - zawodniczki wciąż grające w Pekinie