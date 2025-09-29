Sabalence odjęto 215 punktów, Świątek na dużym plusie. Tak wygląda ranking WTA

W pierwszym spotkaniu Iga Świątek pokonała Yue Yuan 6:0, 6:3, dziś zaś jeszcze szybciej zakończyła spotkanie z Camilą Osorio. Kolumbijka miała kilka szans na wygranie honorowego gema, nawet przy serwisie Polki, ale wtedy wiceliderka rankingu WTA włączała dodatkowy bieg i wygrywała kluczowe piłki.

Osorio przegrała pierwszego seta 0:6, na sam koniec spróbowała nawet serwisu "spod pachy", ale i tu Polka nie dała się zaskoczyć. Kolumbijka zaś miała problemy zdrowotne, już po piątym gemie tego meczu poprosiła o przerwę medyczną. Po trzeciej akcji w drugiej partii, też przegranej, uznała jednak, że dalsza gra nie ma sensu. I poddała spotkanie, które trwało 40 minut.

Iga Świątek odrabia straty do Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Turniej w Pekinie ma kluczowe znaczenie

Iga Świątek awansowała więc do czwartej rundy China Open - o ćwiercfinał będzie rywalizować z Emmą Navarro. Aby wygrać całą rywalizację raszynianka potrzebuje jeszcze czterech wygranych meczów, żadne z nich nie zapowiada się już jednak tak jak starcie z Yuan czy Osorio.

Iga Świątek, Pekin 2025 WU HAO PAP/EPA

Choć akurat gra Navarro powinna naszej zawodnicze odpowiadać. Na początku roku w Melbourne Świątek triumfowała 6:1, 6:2. I choć po przeciętnym pierwszym półroczu tego roku ostatnio Amerykanka prezentuje się lepiej, to i tak Polka będzie zdecydowaną faworytką. Dziś Navarro wygrała swój mecz w takim sam sposób - Lois Boisson zrezygnowała z kontynuowania spotkania na początku drugiego seta, z powodu kontuzji.

Co najważniejsze: Polka odrabia straty do Aryny Sabalenki w rankingu WTA, a przecież po US Open dzieliło je ponad 3 tysiące punktów. Polka dołożyła już do swojego dorobku 500 w Seulu, a teraz - 120 w Pekinie. Zmagania w stolicy Chin są kluczowe, bo tu do ugrania jest aż 1000 punktów, a Sabalenka z tego zrezygnowała.

Z powodu "drobnej kontuzji" wycofała się jeszcze przed losowaniem drabinki, w najbliższym notowaniu będzie więc miała odpisane 215 oczek za zeszłoroczną grę w ćwierćfinale. A później ma bronić tysiąca punktów w Wuhan Open.

Strata Igi wynosi w rankingu "na żywo" 2457 punktów, ale jeśli Polka wygra cztery kolejne spotkania i całą rywalizację w China Open, będzie miała już tylko 1577 punktów mniej od Białorusinki. A pamiętajmy, Sabalenka musi bronić tytułu w Wuhanie, Iga zaś tam może tylko dodawać. Później czeka je jeszcze walka w WTA Finals w Rijadzie - tam za pięć zwycięstw można dostać 1500 oczek.

Gra o pozycję najlepszej tenisistki świata w 2025 roku wkracza w decydujący etap. Tu nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte!

Ranking WTA "na żywo" po meczu Igi Świątek

1. Aryna Sabalenka - 11010 pkt

2. Iga Świątek - 8553 pkt *

3. Coco Gauff - 6993 pkt *

4. Amanda Anisimova - 5109 pkt *

5. Mirra Andriejewa - 4698 pkt *

6. Madison Keys - 4459 pkt

7. Jessica Pegula - 4328 pkt *

8. Jasmine Paolini - 4061 pkt *

9. Jelena Rybakina - 3833 pkt

10. Qinwen Zheng - 3678 pkt *

* - zawodniczki wciąż grające w Pekinie

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News

Aryna Sabalenka TIMOTHY A.CLARY AFP