Iga Świątek jak na razie nie rozgrywa tak dobrego sezonu jakby chciała. Polka najdalej w turnieju singlowym dotarła do ćwierćfinału. Działo się to kilkukrotnie. W związku z niezadowalającymi wynikami nasza gwiazda zdecydowała się na rozstanie z ówczesnym trenerem Wimem Fissettem.

Po kilkunastu dniach Iga ogłosiła, że teraz za jej rozwój będzie odpowiedzialna hiszpańska myśl szkoleniowa. Do sztabu Polki jako główny trener dołączył Francisco Roig. Były trener Rafaela Nadala podczas treningów na Majorce wspierany był właśnie przez samego Rafę. Po tygodniu w Hiszpanii Świątek przeniosła się do Niemiec.

Świątek w Rzymie. Będzie trening z Wiktorowskim?

Tam w Stuttgarcie znów dotarła do ćwierćfinału. Nadzieje przed turniejem w Madrycie były jednak spore. Polka przyjechała do stolicy Hiszpanii sporo przed czasem rozpoczęcia rywalizacji. Niestety wyjechała z niej również wcześniej niż zakładała. Iga odpadła bowiem w trzeciej rundzie.

Świątek przegrała nie tylko z rywalką, ale także z panującym w Madrycie wirusem. Iga przekazała już w swoich mediach społecznościowych, że czuję się lepiej, a organizatorzy turnieju WTA 1000 w Rzymie ogłosili, że Polka już w środę będzie trenowała na korcie centralnym kompleksu Foro Italico.

W mediach społecznościowych pojawił się wpis "zagadka" ze strony organizatorów. "Zgadnijcie trzy gwiazdy WTA, które będą jutro w Rzymie. Poziom: prosty" - czytamy. Na zdjęciach wyraźnie widać Igę Świątek, Naomi Osakę oraz Victorię Mboko. W planie na środę trening Świątek wpisany jest na godzinę 11. Nie podano z kim będzie trenować Polka, nie wykluczone więc, że jej sparingpartnerką zostanie Osaka, którą prowadzi Tomasz Wiktorowski.

Jannik Sinner - Cameron Norrie. Skrót meczu Polsat Sport