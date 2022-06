Są pierwsze reakcji w Rosji na wielki popis Igi Świątek w meczu z Kasatkiną

Oprac.: Artur Gac Iga Świątek

Demolka - bo tak śmiało można nazwać to, co w półfinale French Open Iga Świątek zrobiła w meczu z Darią Kasatkiną, już odbija się echem w Rosji. Media w tym kraju wprost nazywają to, jak w ostatnich miesiącach Polka obchodzi się z kolejnymi przeciwniczkami.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP