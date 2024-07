Nie było wiadomo, jak poważny jest to uraz, ale jasne stało się, że występ w Paryżu jest od tamtego momentu bardzo niepewny. Na jakiekolwiek nowe informacje trzeba było chwilę poczekać, ale gdy już Hurkacz przemówił, to niestety przekazał bardzo smutne wieści. - Chciałem wam serdecznie podziękować za wszystkie wasze wspaniałe wiadomości, wsparcie, które od was otrzymuję, bardzo to dużo dla mnie znaczy. Rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo, bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się. Jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w igrzyskach olimpijskich w Paryżu - przekazał za pośrednictwem swojego Instagrama siódmy zawodnik świata.

Polski mikst wciąż ma szansę. Piesiewicz walczy o Świątek i Zielińskiego

Wówczas jasne stało się także, że Polska wobec tego traci dwie szanse medalowe. Pierwszą w mikście, a drugą w męskim deblu. To oznaczało także, że na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie wystąpi Jan Zieliński. Polski Komitet Olimpijski na czele z prezesem Radosławem Piesiewiczem rozpoczął jednak walkę o to, aby otrzymać dziką kartę dla duetu Iga Świątek - Jan Zieliński. Pierwsze próby spotkały się jednak ze stanowczą odmową Międzynarodowej Federacji Tenisowej [ WIĘCEJ TUTAJ ].

W czwartek rozlosowano drabinki turnieju tenisowego, w tym właśnie w grze mieszanej. Mimo tego prezes Piesiewicz nie ustaje w walce. - Dzisiaj będziemy jeszcze pisać odwołanie do MKOI, by Janek mógł zagrać w mikście z Igą. Robimy wszystko, by dostał dziką kartę, choć nie ma takiego przepisu. Chcemy to jednak w mądry sposób uzasadnić i liczymy, że to pomoże - powiedział w rozmowie z TVP Sport, sugerując klarownie, że ma bardzo jasny plan na to, jak Zielińskiego z Igą Świątek na igrzyskach połączyć.