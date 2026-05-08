W środę rozpoczął się turniej WTA 1000 w Rzymie. Na liście startowej nie mogło zabraknąć Igi Świątek. Polka od kilku dni przebywa w stolicy Włoch, gdzie odbyła już kilka treningów. 24-latka jest rozstawiona w Rzymie z numerem "4". W związku z tym miała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej jej rywalką będzie reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally, która na inaugurację rozprawiła się z Darią Kasatkiną.

Rzymski "tysięcznik" jest jednym z ulubionych turniejów Świątek i to nie ulega wątpliwości. Polka triumfowała w nim aż trzykrotnie (2021, 2022, 2024). - Gdy wygrałam w 2021 roku był to mój pierwszy triumf w turnieju WTA rangi 1000. To było dla mnie potwierdzenie, że mogę wygrywać duże imprezy po Rolandzie Garrosie. Naprawdę stanowiło to dla mnie skok pozytywnej motywacji - wspominała niedawno w wywiadzie na kanale "TennisLegends".

Cesarstwo Rzymskie Świątek. 21-3, a licznik dalej bije

Trzy końcowe triumfy w Rzymie to jedno, ale statystyki meczowe Świątek na włoskich kortach także dają wiele pozytywów po bardzo trudnym początku sezonu.

Polka do tej pory grała na Foro Italico. Rozegrała tam w sumie 24 singlowe spotkania, z których wygrała 21. W Rzymie przegrała zaledwie trzy mecze. W 2020 roku w pierwszej rundzie lepsza okazała się kwalifikantka z Holandii - Arantxa Rus 7:6, 6:3. To był pierwszy występ Raszynianki w tym miejscu. W 2023 roku stoczyła zacięty bój ćwierćfinałowy z Jeleną Rybakiną, ale przy stanie 2:2 w trzecim secie skreczowała. Z kolei przed rokiem lepsza w 3. rundzie okazała się Danielle Collins, która triumfowała 6:1, 7:5.

Turnieje rangi "1000" są w hierarchii pond turniejami wielkoszlemowymi, ale są niezwykle ważne dla tenisistek. W kalendarzu mamy dziesięć takich turniejów. I to właśnie ten rozgrywany w Rzymie jest statystycznie najlepszym dla Świątek, która triumfowała tam w 87,5 proc. spotkań. Nieco mniejszą skuteczność ma w turnieju w Indian Wells, gdzie wygrała 25 z 29 spotkań (86,2 proc.) oraz w Doha, w którym wygrała 15 z 18 spotkań (83,3 proc.).

Najwyższą skuteczność Świątek ma w Pekinie (88,88 proc.), ale wynika to z tego, że w stolicy Chin grała dwukrotnie. Triumfowała tam w 2023 roku, a przed rokiem dotarła do 4. rundy.

Iga Świątek w turniejach rangi "1000". Rzym numerem 1

Doha: 15 zwycięstw - 3 porażki (83,3 proc.)

Dubaj: 9 zwycięstw - 4 porażki (69,2 proc.)

Indian Wells: 25 zwycięstw - 4 porażki (86,2 proc.)

Miami: 12 zwycięstw - 4 porażki (75 proc.)

Madryt: 18 zwycięstw - 4 porażki (81,8 proc.)

Rzym: 21 zwycięstw - 3 porażki (87,5 proc.)

Montreal/Toronto: 10 zwycięstw - 4 porażki (71,4 proc.)

Cincinnati: 15 zwycięstw - 6 porażek (71,4 proc.)

Pekin: 8 zwycięstw - 1 porażka (88,8 proc.)

Wuhan: 2 zwycięstwa - 1 porażka (66,6 proc.)

Iga Świątek trzykrotnie triumfowała w Rzymie

Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie

