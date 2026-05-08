Rzymskie podboje Świątek. Deklasacja to mało powiedziane. Blisko 90 procent

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Rozpoczął się turniej WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek należy do szerokiego grona faworytek w stolicy Włoch. Polka ma bardzo dobre wspomnienia z tych kortów, a liczby mówią, że jest to jeden z jej ulubionych turniejów w kalendarzu. Wystarczy tylko wspomnieć, że w Foro Italico przegrała zaledwie trzykrotnie, a to nie koniec.

Iga Świątek trzykrotnie triumfowała w Rzymie
Iga Świątek trzykrotnie triumfowała w RzymieALESSANDRA TARANTINOEast News

W środę rozpoczął się turniej WTA 1000 w Rzymie. Na liście startowej nie mogło zabraknąć Igi Świątek. Polka od kilku dni przebywa w stolicy Włoch, gdzie odbyła już kilka treningów. 24-latka jest rozstawiona w Rzymie z numerem "4". W związku z tym miała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej jej rywalką będzie reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally, która na inaugurację rozprawiła się z Darią Kasatkiną.

Rzymski "tysięcznik" jest jednym z ulubionych turniejów Świątek i to nie ulega wątpliwości. Polka triumfowała w nim aż trzykrotnie (2021, 2022, 2024). - Gdy wygrałam w 2021 roku był to mój pierwszy triumf w turnieju WTA rangi 1000. To było dla mnie potwierdzenie, że mogę wygrywać duże imprezy po Rolandzie Garrosie. Naprawdę stanowiło to dla mnie skok pozytywnej motywacji - wspominała niedawno w wywiadzie na kanale "TennisLegends".

Zobacz również:

Iga Świątek - była liderka rankingu WTA
Iga Świątek

Głośno o Świątek przed Paryżem. Decyzja byłej liderki rankingu. "Niestety"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Cesarstwo Rzymskie Świątek. 21-3, a licznik dalej bije

Trzy końcowe triumfy w Rzymie to jedno, ale statystyki meczowe Świątek na włoskich kortach także dają wiele pozytywów po bardzo trudnym początku sezonu.

Polka do tej pory grała na Foro Italico. Rozegrała tam w sumie 24 singlowe spotkania, z których wygrała 21. W Rzymie przegrała zaledwie trzy mecze. W 2020 roku w pierwszej rundzie lepsza okazała się kwalifikantka z Holandii - Arantxa Rus 7:6, 6:3. To był pierwszy występ Raszynianki w tym miejscu. W 2023 roku stoczyła zacięty bój ćwierćfinałowy z Jeleną Rybakiną, ale przy stanie 2:2 w trzecim secie skreczowała. Z kolei przed rokiem lepsza w 3. rundzie okazała się Danielle Collins, która triumfowała 6:1, 7:5.

Turnieje rangi "1000" są w hierarchii pond turniejami wielkoszlemowymi, ale są niezwykle ważne dla tenisistek. W kalendarzu mamy dziesięć takich turniejów. I to właśnie ten rozgrywany w Rzymie jest statystycznie najlepszym dla Świątek, która triumfowała tam w 87,5 proc. spotkań. Nieco mniejszą skuteczność ma w turnieju w Indian Wells, gdzie wygrała 25 z 29 spotkań (86,2 proc.) oraz w Doha, w którym wygrała 15 z 18 spotkań (83,3 proc.).

Najwyższą skuteczność Świątek ma w Pekinie (88,88 proc.), ale wynika to z tego, że w stolicy Chin grała dwukrotnie. Triumfowała tam w 2023 roku, a przed rokiem dotarła do 4. rundy.

Iga Świątek w turniejach rangi "1000". Rzym numerem 1

  • Doha: 15 zwycięstw - 3 porażki (83,3 proc.)
  • Dubaj: 9 zwycięstw - 4 porażki (69,2 proc.)
  • Indian Wells: 25 zwycięstw - 4 porażki (86,2 proc.)
  • Miami: 12 zwycięstw - 4 porażki (75 proc.)
  • Madryt: 18 zwycięstw - 4 porażki (81,8 proc.)
  • Rzym: 21 zwycięstw - 3 porażki (87,5 proc.)
  • Montreal/Toronto: 10 zwycięstw - 4 porażki (71,4 proc.)
  • Cincinnati: 15 zwycięstw - 6 porażek (71,4 proc.)
  • Pekin: 8 zwycięstw - 1 porażka (88,8 proc.)
  • Wuhan: 2 zwycięstwa - 1 porażka (66,6 proc.)

Zobacz również:

Iga Świątek i Elina Switolina na korcie w Rzymie
Iga Świątek

Switolina przetestowała formę Świątek. 70 minut gry na korcie w Rzymie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Iga Świątek trzykrotnie triumfowała w Rzymie
Iga Świątek trzykrotnie triumfowała w RzymieAlberto LingriaEast News
Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie
Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w RzymiePATRICK T. FALLON/AFPAFP
Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie
Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w RzymieBURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Magdalena Stysiak: Jestem dumna z drużyny, byłyśmy pewne, że damy z siebie 100 procentPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja