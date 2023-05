Rzym to prawdziwy raj dla Świątek. Ten wpis mówi wszystko, "poziom gwiazd"

Jeśli komuś przez myśl przemknęło, że Iga Świątek mogła czuć się nieco zbita z tropu po ostatniej porażce z Aryną Sabalenką w finale w Madrycie - to zwyczajnie się mylił, bo Polka mimo wszystko wciąż wydaje się być niesamowicie rozpędzona.

W piątek raszynianka stanęła na korcie przeciwko Anastazji Pawluczenkowej z Rosji - i była to potyczka cechująca się wyraźną różnicą klas między przeciwniczkami, bowiem Świątek zwyciężyła 6:0, 6:0 . Triumf ten - oprócz kwestii oczywistej, kwestii awansu - ważny jest z jeszcze jednego powodu.

Iga Świątek o występie w Rzymie i graniu na ,,mączce". WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek z niesamowitą serią. Historyczne osiągnięcie

Otóż jak wyliczył profil OptaAce, 21-latka stała się właśnie szóstą zawodniczką w historii ery open, która może poszczycić się co najmniej dwunastoma triumfami z rzędu osiągniętymi na zawodach w Rzymie . Było to oczywiście możliwe dzięki temu, że w stolicy Włoch Świątek już dwukrotnie, w 2021 i 2022 roku, sięgała po tytuł, w finałach pokonując Karolinę Pliskovą oraz Ons Jabeur.

Tym samym "szczęśliwa 12" naszej reprezentantki postawiła ją w panteonie takich znakomitości Chris Evert, Conchita Martinez, Gabriela Sabatini, Maria Sharapova i Serena Williams. OptaAce stwierdziło krótko - jest to "gwiezdny" poziom.

WTA Rzym. Iga Świątek już szykuje się do kolejnych wyzwań na Italian Open

Co teraz czeka Igę Świątek ? Jej najbliższą przeciwniczką będzie albo Ukrainka Łesia Curenko, albo Amerykanka Bernarda Pera. Liderka światowego rankingu może więc liczyć na ciekawe wyzwanie - a dalsza część drabinki również zapowiada się obiecująco...

Turniej Italian Open potrwa do 20 maja - przynajmniej jeśli mowa o zmaganiach singlowych kobiet. Do śledzenia kolejnych meczów najlepszej rakiety świata zapraszamy naturalnie do Interii Sport - każde takie spotkanie będzie z naszej strony oprawione relacją na żywo.