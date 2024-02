Rzut rakietą, ogromna frustracja i natchniona Rosjanka. Iga Świątek odpada w półfinale

Z kolei Amerykanka nie dotarła do półfinału ze względu na porażkę z... Anną Kalinską i to Rosjanka okazała się rywalką Polki w starciu o finał turnieju w Dubaju. Dla obu tenisistek było to pierwsze bezpośrednie starcie w singlu, ale co ciekawe - zagrały przeciwko sobie w deblu. Miało to miejsce prawie pięć lat temu podczas zmagań w Pradze. Wtedy zawodniczki znajdowały się jednak w zupełnie innym położeniu. Zwłaszcza Świątek, która rozgrywała wówczas swój pierwszy w pełni zawodowy sezon.