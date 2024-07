Rywalki Igi Świątek zyskały tuż przed igrzyskami. Lista mówi wszystko

Igrzyska zbliżają się wielkimi krokami, a w polskim obozie panuje spore zamieszanie. Hubert Hurkacz był zmuszony zrezygnować ze startu w igrzyskach, co zupełnie zamknęło drogi Polakom do medali w męskim singlu, deblu oraz w mikście. Do Paryża nie będzie mógł pojechać triumfator Wimbledonu w tej ostatniej konkurencji, czyli Jan Zieliński.