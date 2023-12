Iga Świątek w wielkim stylu zakończyła miniony sezon. Nasza gwiazda dzięki zwycięstwu w turnieju WTA Finals w Meksyku wróciła na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek. 22-latka z Raszyna po zmaganiach udała się na zasłużony urlop na Malediwy, a po powrocie do kraju zaczęła przygotowania do kolejnych startów. Niebawem sprawdzi swoją formę po przerwie w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Tam wystąpi z Hubertem Hurkaczem w drużynie "Hawks". "Biało-Czerwoni" w zespole znaleźli się z Casperem Ruudem oraz Caroline Garcią. Na Bliskim Wschodzie zameldowały się również kolejne wielkie gwiazdy.

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Rywale Igi Świątek i Huberta Hurkacza gotowi do gry. Aryna Sabalenka wysłała wiadomość