Rywalka wściekła, wrzało w meczu Świątek. Cały świat widział, co zrobiła Polka

Niełatwe zadanie przed Igą Świątek już na starcie Bad Homburg Open. Polka zmierzy się w 1/8 finału z będącą w dobrej formie Emmą Navarro. Amerykanka w Nottingham dotarła do finału, a patrząc szerzej, wygrała 11 z ostatnich 14 meczów. Do tego wygrała poprzednie spotkanie z Igą Świątek.

Tenisistki ostatni raz mierzyły się w Pekinie. Amerykanka wygrała 1. seta 6:4, a w drugim w takim samym wymiarze musiała uznać wyższość Polki. O awansie zdecydowała trzecia partia, w której Raszynianka została rozbita 6:0.

Awantura w meczu Navarro ze Świątek. Zawrzało na Australian Open

W pamięci kibiców prawdopobonie zapisało się jednak bardziej starcie tenisistek z Australian Open, do którego doszło w 2025 roku. Wówczas na korcie wybuchła awantura, a Navarro miała pretensje zarówno do Świątek, jak i sędzi.

Przy stanie 2:2 w drugim secie Amerykanka miała znakomitą szansę, aby pierwszy raz przełamać Polkę. W samej końcówce gema doszło do kontrowersyjnej sytuacji, rozstrzygniętej na koszyść Igi. Navarro zagrała skrót, a reprezentantka Polski rzuciła si,ę w pogoń za piłką. Przebiła ją na drugą stronę, ale powtórki wykazały, że ta zdażyła dwa razy odbić się od kortu. Nie wyłapała jednak tego pani sędzia - punkt powędrował na konto Igi.

Rozsierdzona reprezentantka USA próbowała interweniować i zwróciła się do sędzi. Przepisy nie grały jednak na jej korzyść. Gdyby od razu zaprzestała uczestnictwa w akcji, mogłaby poprosić o wideoweryfikację. Jako że tego nie zrobiła, pani arbiter była nieugięta - przepisy nie pozwalały, aby sprawdzić akcję.

Zagranie Igi Świątek widział niemal cały świat - w mediach społecznościowych nie brakowało krytycznych komentarzy pod adresem Polki. Część kibiców była rozczarowana, że Polka nie przyznała się do błędu. Wielu także krytykowało przepisy.

Navarro nie kryła żalu. Tak oceniła zagranie Świątek

Żalu podczas konferencji z tego powodu nie kryła Navarro. Nie obwiniła ona bezpośrednio Świątek, ale między wierszami można było wyczytać, iż liczyła, że sprawy potoczą się nieco inaczej.

- Nie przestałam grać. Kontynuowałam wymianę, więc nie mogłam poprosić o powtórkę. Tak, zapytałem sędzię po punkcie, czy mogę prosić o weryfikację, a ona odpowiedziała, że to niemożliwe, skoro grałam - stwierdziła Amerykanka.

Stało się to tak szybko. Nie wiem, czy wiedziała, czy nie o podwójnym odbyciu. Ostatecznie to sędzia musi podjąć decyzję. Trudno jest kogokolwiek obwiniać.

Nie można stwierdzić, że bezpośrednio wpłynęło to na losy spotkania, bo Amerykanka przegrała wówczas z Polką zdecydowanie - 1:6, 2:6. Warto zastanowić się jednak, czy przepisy istotnie nie wymagają zmiany.

- Myślę, że powinno być dozwolone zobaczenie po akcji, co się wydarzyło, nawet jeśli kontynuujesz wymianę. Z tyłu głowy człowiek myśli: "Ok, może nadal mogę wygrać punkt, mimo że nie został rozstrzygnięty. Będzie to przygnębiające, jeśli zatrzymam punkt i okaże się, że to nie było podwójne odbicie" - podsumowała zawodniczka z USA.

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 1/8 finału Bad Homburg Open odbędzie się 24 czerwca w środę. Tenisistki na kort wyjdą nie przed 15:30. Będzie to trzecie tego dnia spotkanie rozgrywane na korcie centralnym.

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