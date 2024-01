Rywalka Świątek zabrała głos na jej temat. Co za słowa

Rywalizowała z Polką już sześć razy, w tym trzykrotnie w ubiegłym roku, i poniosła pięć porażek. Jedyne do tej pory zwycięstwo odniosła jednak właśnie w Melbourne. Collins była górą w półfinale Australian Open 2022, rozgrywając jeden z najlepszych meczów w swojej karierze.

"Nie jestem oczywiście zadowolona z wyniku, ale wiem, że Danielle zagrała znakomity tenis. Gdybym miała więcej szans na to, by wejść z nią w wymiany, to byłoby znacznie łatwiej. Ale ona zdobywała punkty serwisem i returnami. Próbowałam znaleźć rozwiązanie, ale domyślam się, jak ona się dziś czuła na korcie, bo ja czasem też tak mam. Trudno jest zatrzymać przeciwniczkę, gdy gra w ten sposób" - oceniła wtedy Świątek.