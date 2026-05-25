Rywalka Świątek przeżyła traumę. Miała 16 lat. Zgotowali jej prawdziwy koszmar

Pod koniec sierpnia 2022 Iga Świątek przystępowała do US Open już z dwoma tytułami wielkoszlemowymi. Po oba sięgnęła w Paryżu. Światową dominację potwierdziła również w Nowym Jorku, sięgając tam po główne trofeum po raz pierwszy i do tej pory jedyny.

W tej samej imprezie swoje małe święto miała też Sara Bejlek, z którą Raszynianka rozegra najbliższy mecz w trwającym Roland Garros. Czeszka miała wtedy zaledwie 16 lat i debiutowała w Wielkim Szlemie. Mimo młodego wieku i zerowego doświadczenia na tym szczeblu rywalizacji awansowała do turnieju głównego.

Ale radość nastolatki okazała się krótkotrwała. Amerykańskie media - tyleż kreatywne co beztroskie - zafundowały jej prawdziwy koszmar. Zamiast euforii przeżyła traumę, której ślad nosi zapewne do dzisiaj.

Sara Bejlek mimowolną "ofiarą skandalu". Media nie dawały jej spokoju. Stanęła w obronie ojca i trenera

W ostatnim meczu kwalifikacji Bejlek - klasyfikowana na 209. pozycji rankingu WTA pokonała Brytyjkę Heather Watson 3:6, 6:4, 7:5. Po wygraniu piłki meczowej podziękowała rywalce i sędziemu, a następnie ruszyła w kierunku ojca, by celebrować radość z awansu.

Jaroslav Bejlek przytulił córkę, kilka razy klepnął ją w pośladek i pocałował w usta. Chwilę potem w podobny sposób swojej podopiecznej pogratulował trener Jakub Kahoun. Sara ani przez moment nie sprawiała wrażenia skrępowanej. Była szczęśliwa i wyglądała na osobę, która czuje się komfortowo.

Mimo to w mediach wybuchła burza. Trudno dzisiaj dociec - najpierw w tradycyjnych czy w społecznościowych. Efektem kuli śniegowej już po kilku godzinach o zachowaniu ojca i trenera zawodniczki trąbili wszyscy. "Afera" szybko trafiła na profile o łącznie milionowych zasięgach.

"Nie powinno w ten sposób dotykać się 16-latki. To bardzo niestosowne"

"Nie wiem, jak jest w czeskiej kulturze, ale to nie wygląda normalnie"

"Nie ma powodu, dla którego ktoś miałby w ten sposób dotykać 16-letniej dziewczynę!"

"To obrzydliwe i nie mogę na to patrzeć"

"Władze WTA powinny się tym jak najszybciej zainteresować"

Powyższe komentarze - i setki podobnych - pojawiły się w przestrzeni wirtualnej, ale ochoczo były cytowane przez media tradycyjne. Za każdym razem ze słowem "skandal" w nagłówku. Nakręciła się spirala histerii, która dewastowała sferę emocjonalną nastoletniej tenisistki przez wiele dni. I nie mogła pozostać bez wpływu na jej dyspozycję sportową.

Bejlek pożegnała się z turniejem już po kolejnym występie. W I rundzie przegrała w dwóch setach z Ludmiłą Samsonową 3:6, 1:6 i wyjechała z Nowego Jorku. Ale zanim opuściła USA, odniosła się do "skandalu" na konferencji prasowej.

- Widziałam nagranie. To była spontaniczna reakcja całego zespołu. Byliśmy szczęśliwi po zwycięstwie - tłumaczyła Czeszka.

- Mój tata jest moim tatą i zawsze nim będzie. Z kolei z trenerem znam się od ośmiu lat mam do niego całkowite zaufanie. Nagrywa mnie, tejpuje, masuje. Gdyby coś takiego wydarzyło się w Czechach, nikt nie zwróciłby na to uwagi - dodała.

Jej tłumaczenia nie trafiły wszystkim do przekonania. Bejlek musiała sobie z tym poradzić i tylko ona sama wie, jak wiele ją to kosztowało. Ale pozostała niezłomna. Regularnie pięła się w światowym rankingu aż do 34. lokaty (obecnie klasyfikowana pozycję niżej). W litym tego roku odniosła największy sukces, wygrywając turniej WTA 500 w Abu Zabi.

Do starcia Świątek - Bejlek dojdzie w najbliższą środę. Jeśli Polka wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko, w kolejnej rundzie zmierzy się najprawdopodobniej z Jeleną Ostapenko. I będzie miała coś do udowodnienia. Dotychczasowy bilans gier z Łotyszką wynosi 0:6.

Sara Bejlek

Sara Bejlek

Iga Świątek





