Rywalka Świątek nie wytrzymała przed meczem z Polką, mocny przekaz. "To niesprawiedliwe"

Do turnieju WTA rangi 1000 w Cincinnati w singlu podeszły trzy reprezentantki Polski. Magdalena Fręch bardzo szybko, bo po zaledwie jednym meczu (z Soraną Cirsteą) pożegnała się ze zmaganiami, z kolei Magda Linette odpadła na poziomie 1/8 finału, przegrywając w nocy z 14 na 15 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego z Weroniką Kudiermietową.

W ćwierćfinale zameldowała się więc tylko jedna "Biało-Czerwona" - Iga Świątek, która po wyeliminowaniu Anastazji Potapowej, awansie walkowerem kosztem Marty Kostiuk oraz pokonaniu wspominanej już Cirstei ma niebawem zmierzyć się z Anną Kalinską. Rosjanka tymczasem jest... wściekła z powodu tego, czego doświadcza podczas rywalizacji w Ohio.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Kalinska uderza w organizatorów turnieju w Cincinnati, tuż przed meczem ze Świątek. "Jak mogą od nas tego oczekiwać?"

"Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać od zawodniczek, że dadzą z siebie wszystko, skoro harmonogram jest tak niesprawiedliwy?" - napisała wprost Kalinska w swym wpisie na Instagramie.

"Po meczu z Aleksandrową wróciłam z kortu o 02:40 i położyłam się spać dopiero o 04:00. Trochę się przespałam i przyszłam na kort na trening. Następnie mam na jutro zaplanowany mecz na godz. 11:00. Jak organizatorzy turnieju i WTA mogą wymagać ode mnie regeneracji i ciągłego dostosowywania rytmu snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów owej regeneracji?" - stwierdziła zawodniczka.

To dopiero drugie starcie Świątek z Kalinską. Polka chce się zrewanżować za ubiegły rok

Nie zapowiada się oczywiście na to, by miało nagle dojść do zmiany w turniejowym terminarzu, tak więc Świątek i Kalinska powinny rozpocząć swój mecz 15 sierpnia po godz. 17.00 czasu polskiego. W pozostałych spotkaniach ćwierćfinałowych dojdzie do współzawodnictw Sabalenka - Rybakina, Graczowa - Kudiermietowa oraz Paolini - Gauff.

Iga Świątek i Anna Kalinska jak dotychczas mierzyły się ze sobą w oficjalnym seniorskim meczu tylko raz - w ubiegłym roku podczas zawodów w Dubaju. Wówczas górą była Rosjanka, która pokonała Polkę w dwóch setach 6:4, 6:4.

Anna Kalinska (L) i Iga Świątek (P) Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP