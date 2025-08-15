Rywalka Świątek nie wytrzymała przed meczem z Polką, mocny przekaz. "To niesprawiedliwe"
Turniej rangi 1000 w Cincinnati trwa w najlepsze i już niebawem wejdzie w fazę ćwierćfinału, a w stawce wciąż pozostaje tu jedna Polka - Iga Światek, która niedługo skrzyżuje rakietę z Anną Kalinską. Reprezentantka Rosji tymczasem szykuje się do tego starcia w poczuciu pewnej niesprawiedliwości, co ogłosiła w mediach społecznościowych, wbijając szpilkę w WTA oraz organizatorów zmagań. "Wszystko to wydaje się jednostronne" - padło m.in. we wpisie 26-latki.
Do turnieju WTA rangi 1000 w Cincinnati w singlu podeszły trzy reprezentantki Polski. Magdalena Fręch bardzo szybko, bo po zaledwie jednym meczu (z Soraną Cirsteą) pożegnała się ze zmaganiami, z kolei Magda Linette odpadła na poziomie 1/8 finału, przegrywając w nocy z 14 na 15 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego z Weroniką Kudiermietową.
W ćwierćfinale zameldowała się więc tylko jedna "Biało-Czerwona" - Iga Świątek, która po wyeliminowaniu Anastazji Potapowej, awansie walkowerem kosztem Marty Kostiuk oraz pokonaniu wspominanej już Cirstei ma niebawem zmierzyć się z Anną Kalinską. Rosjanka tymczasem jest... wściekła z powodu tego, czego doświadcza podczas rywalizacji w Ohio.
Kalinska uderza w organizatorów turnieju w Cincinnati, tuż przed meczem ze Świątek. "Jak mogą od nas tego oczekiwać?"
"Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać od zawodniczek, że dadzą z siebie wszystko, skoro harmonogram jest tak niesprawiedliwy?" - napisała wprost Kalinska w swym wpisie na Instagramie.
"Po meczu z Aleksandrową wróciłam z kortu o 02:40 i położyłam się spać dopiero o 04:00. Trochę się przespałam i przyszłam na kort na trening. Następnie mam na jutro zaplanowany mecz na godz. 11:00. Jak organizatorzy turnieju i WTA mogą wymagać ode mnie regeneracji i ciągłego dostosowywania rytmu snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów owej regeneracji?" - stwierdziła zawodniczka.
Wydaje się to nieco jednostronne
To dopiero drugie starcie Świątek z Kalinską. Polka chce się zrewanżować za ubiegły rok
Nie zapowiada się oczywiście na to, by miało nagle dojść do zmiany w turniejowym terminarzu, tak więc Świątek i Kalinska powinny rozpocząć swój mecz 15 sierpnia po godz. 17.00 czasu polskiego. W pozostałych spotkaniach ćwierćfinałowych dojdzie do współzawodnictw Sabalenka - Rybakina, Graczowa - Kudiermietowa oraz Paolini - Gauff.
Iga Świątek i Anna Kalinska jak dotychczas mierzyły się ze sobą w oficjalnym seniorskim meczu tylko raz - w ubiegłym roku podczas zawodów w Dubaju. Wówczas górą była Rosjanka, która pokonała Polkę w dwóch setach 6:4, 6:4.